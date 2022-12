Les Braves d’Atlanta font signer un contrat de six ans au receveur Sean Murphy

Paul Newberry, The Associated Press

ATLANTA — Les Braves d’Atlanta ont accordé un contrat de six saisons, d’une valeur de 73 M$ US, au receveur Sean Murphy.

Le pacte, paraphé mardi, inclut une clause optionnelle à la discrétion de l’équipe d’une valeur de 15 M $ en 2029, sans clause de rachat, qui pourrait hausser à 88 M$ la valeur totale de l’entente.

Murphy touchera 4 M$ US en 2023, 9 M$ US en 2024 et 15 M$ US lors de chacune des saisons suivantes entre 2025 et 2028. Murphy a accepté de donner 1 pour cent de son salaire annuel à la Fondation des Braves d’Atlanta.

À compter de 2023, Murphy portera les couleurs d’une formation qui a remporté cinq titres consécutifs dans la section Est de la Ligue nationale et qui a gagné la Série mondiale en 2021.

Auparavant, les Braves avaient fait signer des contrats semblables au voltigeur Ronald Acuna fils et au joueur de deuxième but Ozzie Albies. Ainsi, l’équipe est assurée de compter sur un noyau de sept joueurs sous contrat pendant au moins trois saisons de plus — et souvent plus longtemps encore — et avec des clauses optionnelles à la discrétion de l’équipe qui pourraient prolonger ces ententes davantage.

«C’est un honneur de faire partie de ce groupe», a déclaré Murphy. «Quand je regarde vers le futur, je ne peux faire autrement que de penser qu’il s’agira d’une grande équipe pendant plusieurs années à venir.»

Âgé de 28 ans, Murphy est passé des Athletics d’Oakland aux Braves dans une transaction à trois équipes — l’autre club étant les Brewers de Milwaukee — effectuée peu de temps après les assises hivernales du Baseball majeur.

Les Braves ont cédé le receveur étoile William Contreras et Justin Yeager, un lanceur des ligues mineures, aux Brewers tandis que le receveur réserviste Manny Pina et les lanceurs Kyle Muller, Freddy Tarnok et Royber Salinas, tous de jeunes espoirs, sont passés aux Athletics.

Le directeur général des Braves, Alex Anthopoulos, a admis que son équipe avait payé un fort prix. Toutefois, il considère que le fait d’obtenir les services de l’un des meilleurs receveurs du baseball en valait le coût.

Murphy aurait été admissible à l’arbitrage pour la première fois à la fin de la prochaine saison, et ne pouvait pas devenir joueur autonome avant 2026.

Mais les Braves, comme ils l’ont fait avec tant de leurs meilleurs joueurs, voulaient le garder pour une plus longue période encore.

Anthopoulos, qui est né à Montréal et qui a grandi en encourageant les Expos avant leur déménagement à Washington, se souvient de la frustration qu’il a ressentie en voyant tant de ses joueurs préférés être échangés ou quitter à titre de joueur autonome.

«Je suis certain qu’il y a une petite partie de moi qui sait ce que c’est de voir de bons jeunes joueurs être échangés ou qui partent parce que (l’équipe) ne pouvait les garder», a admis Anthopoulos.

En 148 matchs la saison dernière, Murphy a présenté une moyenne au bâton de ,250 avec 18 circuits et 66 points produits. Il est perçu comme un excellent receveur défensif et a gagné un Gant d’Or en 2021.

Murphy devrait occuper le poste de receveur en alternance avec Travis d’Arnaud, un joueur qui possède des habiletés semblables autant en attaque qu’en défense. Ils devraient aussi être employés fréquemment dans le rôle de frappeur désigné, dans le but de les garder frais et dispos aussi longtemps que possible pendant la longue saison.

L’acquisition de Murphy a été la manoeuvre la plus importante des Braves pendant l’entre-saison. L’équipe a aussi ajouté de la profondeur à son enclos de releveur en mettant la main sur le lanceur étoile Joe Jiménez.

Toutefois, pour une deuxième année d’affilée, les Braves ont perdu l’un de leurs joueurs les populaires et productifs au marché des joueurs autonomes.

Un an après que le joueur de premier but Freddie Freeman eut signé un contrat avec les Dodgers de Los Angeles, l’arrêt-court Dansby Swanson a paraphé une entente de sept ans, d’une valeur de 177 M$ US, avec les Cubs de Chicago.