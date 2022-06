Les Braves cognent cinq circuits et méritent une 13e victoire d’affilée

The Associated Press

WASHINGTON — En avance 7-0 après leur troisième tour au bâton, les Braves d’Atlanta ont mérité un 13e gain d’affilée, mardi, l’emportant 10-4 contre les Nationals de Washington.

Michael Harris et Travis d’Arnaud ont chacun obtenu trois coups sûrs, dont un circuit.

Orlando Arcia, Marcell Ozuna et Dansby Swanson ont aussi frappé la longue balle pour les Braves, qui totalisent 32 circuits durant la séquence victorieuse.

Il s’agit de la meilleure période des Braves depuis 2013, où ils ont gagné 14 matches de suite.

Max Fried (7-2) a retiré au bâton les cinq premiers frappeurs des Nats.

Il a alloué quatre points et six coups sûrs, en cinq manches et deux tiers.

Ehire Adrianza a cogné deux coups sûrs pour les Nationals, qui ont perdu leurs trois derniers matches.

À ses débuts dans les grandes ligues, Jackson Tetreault (0-1) a été victime de sept points et neuf coups sûrs en quatre manches.