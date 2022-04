Les Blues marquent sept buts en une période et écrasent les Predators 8-3

Jim Diamond, The Associated Press

NASHVILLE — Les Blues de St. Louis ont établi un record d’équipe pour le plus de buts en une période et ils ont écrasé les Predators de Nashville 8-3, dimanche.

Le match était à égalité 1-1 après 20 minutes de jeu, mais les Blues ont ouvert les valves au deuxième engagement en marquant sept buts contre les Predators.

Calle Rosen et Jordan Kyrou ont tous les deux touché la cible deux fois alors que Brayden Schenn, Nathan Walker et Vladimir Tarasenko ont ajouté un but pour les Blues pendant cette période.

Schenn avait inscrit le premier but de la troupe de St. Louis, qui a signé une neuvième victoire de suite. Jordan Binnington a stoppé 33 tirs.

Les Blues se sont assurés d’une place en séries pour une quatrième année consécutive lorsqu’ils ont vaincu le Wild du Minnesota, samedi.

Nick Cousins a obtenu un but et une aide tandis que Luke Kunin et Dante Fabbro ont tous deux fait mouche à une occasion pour les Predators.

La formation de Nashville a amorcé la journée de dimanche au premier rang des deux équipes repêchées de l’Association Ouest. Cette défaite a permis aux Stars de Dallas de la devancer.