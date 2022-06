Les Blue Jays viennent de l’arrière en neuvième manche et l’emportent 6-5

TORONTO — Un simple de Vladimir Guerrero fils en neuvième manche a permis aux Blue Jays de Toronto de venir de l’arrière et l’emporter 6-5 aux dépens des Red Sox de Boston, mardi soir.

Le frappeur suppléant Alejandro Kirk a amorcé la neuvième manche avec un simple dans la gauche. George Springer a ensuite soutiré un but sur balles, ce qui a mis la table pour le simple d’un point à Bo Bichette. Guerrero a suivi en poussant Bichette au marbre.

Après que Rob Refsnyder eut créé l’égalité grâce à un circuit aux dépens du releveur des Blue Jays Trent Thornton, les Red Sox ont pris les devants en huitième manche.

Le releveur des Torontois Tim Mayza a donné un but sur balles à Xander Bogaerts et ce dernier s’est rendu au deuxième coussin à la suite d’un simple d’Alex Verdugo. Il a finalement croisé la plaque quand Christian Vazquez a cogné un simple dans la gauche.

Plus tard en huitième manche, le joueur de deuxième but Santiago Espinal a sauvé les meubles pour les Blue Jays lorsqu’il a capté une flèche de Christian Arroyo avec les buts remplis avant de doubler Vazquez au deuxième coussin.

Les Blue Jays (42-32) ont gagné les deux premiers matchs d’une série de trois contre les Red Sox (42-33).

La troupe de Boston est arrivée à Toronto avec une des meilleures séquences du Baseball majeur. Elle avait remporté 11 de ses 13 dernières sorties, dont les sept dernières.

Les Blue Jays ont pris les devants 3-0 en première manche. Après un but sur balles à Bichette et à Guerrero, Teoscar Hernandez a claqué un double d’un point. Matt Chapman a ensuite frappé un double qui a poussé Guerrero et Hernandez au marbre.

Les Red Sox ont inscrit leur premier point du match lors de la deuxième manche, grâce à la longue balle de Trevor Story.

L’équipe locale s’est redonné une avance de trois points, en troisième manche. Espinal a cogné un simple qui a envoyé Lourdes Gurriel fils à la plaque. Gurriel avait réussi un double après un retrait pour se placer en position de marquer.

Les visiteurs ont réduit l’écart à 4-2 en cinquième manche. Vazquez a lancé le bal en frappant un simple au centre et il a avancé jusqu’au troisième coussin à la suite d’un double de Franchy Cordero. Le roulant de Refsnyder a permis à Vazquez de venir marquer.

Le partant des Blue Jays, Ross Stripling, et celui des Red Sox, Michael Wacha, ont tous les deux été d’office pendant cinq manches. Stripling a alloué deux points et cinq coups sûrs tandis que Wacha a accordé quatre points et sept coups sûrs.

Tyler Danish (2-1) a encaissé la défaite pour les Bostonnais. Le stoppeur des Blue Jays, Jordan Romano (2-2), a hérité de la victoire.