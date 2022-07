Les Blue Jays triomphent 8-4 et complètent le balayage de trois matchs à Boston

The Associated Press

BOSTON — Raimel Tapia a obtenu trois coups sûrs et quatre points produits, guidant les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 8-4 aux dépens des Red Sox de Boston, dimanche.

Les Blue Jays ont facilement balayé cette série de trois duels contre les Red Sox et Tapia a produit 10 points au total.

Deux jours après que Tapia eut réussi un grand chelem à l’intérieur du terrain dans une victoire historique de 28-5 des Blue Jays, il a cogné un triple de trois points pour donner les devants 5-0 aux Torontois lors de la première manche.

L’espoir Brayan Bello (0-2) a été malmené, lui qui faisait partie des cinq joueurs de la formation des Red Sox à avoir amorcé la campagne dans les rangs mineurs.

Les Blue Jays ont également tiré avantage de trois erreurs des Red Sox, qui ne sont plus qu’à un demi-match du dernier rang de la section Est de l’Américaine.

«Défensivement, nous avons fait un pas de recul au cours des 14 derniers jours, a mentionné le gérant des Red Sox, Alex Cora. Nous étions très bons en défensive plus tôt cette saison. On dirait qu’en ce moment, le jeu va trop vite et ç’a l’air horrible.»

La formation de Boston a encaissé un cinquième revers de suite et un 13e à ses 16 dernières sorties. Elle se retrouvait à 11 matchs au-dessus de la barre de ,500 au 27 juin, mais elle montre maintenant un dossier de 48-48.

«Nous jouons du baseball horrible, a fait valoir Cora. Nous n’attrapons pas la balle, nous n’avons pas de bonnes présences au marbre, nous ne lançons pas de prises. C’est très mauvais. Nous sommes talentueux et nous pouvons faire tourner le vent et ça commence demain.»

Le releveur Tim Mayza (4-0) a forcé un double jeu en septième manche et il a hérité de la victoire pour les Blue Jays. Le partant Ross Stripling a alloué deux points en quatre manches de travail avant que le releveur Trevor Richards accorde les deux autres.

Les Red Sox devaient se passer des services des joueurs étoiles J.D. Martinez et Rafael Devers ainsi que de Trevor Story, leur grosse acquisition pendant la saison morte. Les cinq derniers frappeurs de l’ordre n’avaient pas une moyenne au bâton supérieure à ,220.

Bello a concédé cinq points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches au monticule. Il n’a pas encore lancé en cinquième manche après trois départs dans les Majeures.

«La balle allait en leur faveur aujourd’hui, a affirmé Bello. Je dois simplement continuer à travailler, continuer à apprendre et être prêt pour mon prochain départ.»

Les Blue Jays ont rempli les sentiers en première manche à la suite de deux balles frappées mollement, dont une qui a touché le troisième coussin, et un but sur balles. Cavan Biggio a ensuite claqué un simple de deux points. Tapia a porté la marque à 5-0.

Les visiteurs ont ajouté trois points en cinquième manche. Hirokazu Sawamura a donné un but sur balles à Teoscar Hernández après avoir porté ses doigts à sa bouche lors d’un compte de 2-1. Le releveur avait déjà été averti et le frappeur des Blue Jays a reçu deux balles automatiques.

Hernandez a croisé le marbre quand Tapia a cogné un simple et les Blue Jays ont inscrit un autre point quand le joueur de troisième but des Red Sox Jeter Downs a envoyé la balle dans le dos du coureur qui se dirigeait vers la plaque. Un dernier point a été marqué à la suite d’une bévue de Sawamura au premier coussin.

Des absents à Toronto

Non-vaccinés, les joueurs vedettes Paul Goldschmidt et Nolan Arenado n’affronteront pas les Blue Jays à Toronto, mardi et mercredi, lors d’une brève visite des Cardinals de St. Louis.

Ils n’ont pas reçu de vaccin contre la COVID-19.

Le premier but Goldschmidt est le meneur des siens pour la moyenne au bâton (,333), les circuits (22) et les points produits (74).

Il est au deuxième rang du Baseball majeur pour la moyenne et en troisième place pour les points produits.

Arenado est aussi très productif avec 18 longues balles et 59 points produits, ainsi qu’une moyenne de ,299.

Pour la même raison, les Royals de Kansas City ont dû laisser 10 joueurs aux États-Unis, plus tôt ce mois-ci.