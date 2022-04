Les Blue Jays sont neutralisés par les Yankees 3-0

Larry Fleisher, The Associated Press

NEW YORK — Michael King a réussi à sauver une situation où les buts étaient remplis et que son équipe n’avait aucun retrait au compteur pour maintenir le blanchissage et a permis aux Yankees de New York de vaincre les Blue Jays de Toronto 3-0, jeudi.

Luis Severino est devenu le premier lanceur à retirer Vladimir Guerrero fils trois fois sur des prises en un match. Guerrero s’est fait retirer sur des prises à ses quatre présences au bâton pour la première fois de sa carrière. L’événement survient au lendemain d’une soirée de trois circuits pour Guerrero.

Alors qu’il est arrivé avec une avance de 3-0, Aroldis Chapman n’a réussi que quatre prises en 16 lancers. Il a donné un but sur balles aux trois derniers frappeurs des Blue Jays, en ordre: Cavan Biggio, Santiago Espinal et le frappeur d’urgence, Matt Champman.

Le gérant des Yankees, Aaron Boone, a remplacé Chapman par King, un lanceur droitier de 26 ans. C’était la première opportunité de sauvetage de King dans le Baseball majeur.

Severino (1-0) a accordé deux coups sûrs en cinq manches de travail. Il a retiré six frappeurs sur des prises. Lucas Luetge, Miguel Castro, Clay Holmes et Chad Green ont tous suivi au monticule avant la neuvième manche haute en émotions.

Après un délai de 95 minutes en raison de la pluie, Severino a obtenu sa première victoire comme partant depuis le 22 septembre 2019, également contre les Blue Jays.

Jose Trevino a produit un point à deux occasions grâce à des simples en troisième et cinquième manche. Giancarlo Stanton a produit l’autre point des Yankees en huitième manche.

Kevin Gausman (0-1) a accordé deux points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail. Il a toutefois retiré neuf frappeurs sur des prises.

Les Blues Jays reprendront le collier vendredi soir à Toronto pour y affronter les Athletics d’Oakland. Le lanceur droitier Ross Stripling (0-0, 9,00 de moyenne de points mérités) obtiendra le départ pour la formation de la Ville Reine.