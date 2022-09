Les Blue Jays remportent un festival offensif de 29 points contre les Phillies

The Associated Press

PHILADELPHIE — John Schneider, le gérant par intérim des Blue Jays de Toronto, a quitté l’abri des joueurs après un match où les deux équipes ont combiné pour 29 points et a répondu aux partisans des Blue Jays présents qui encourageait l’équipe; «c’était un duel de lanceurs».

Pas tout à fait.

Matt Chapman a frappé un circuit de trois points en première manche, Jackie Bradley fils a ajouté une longue balle de trois points en neuvième et les Blue Jays de Toronto ont étrillé les Phillies de Philadelphia 18-11, mardi.

Les Blue Jays ont profité de leur performance de 21 coups sûrs pour s’imposer contre une autre équipe qui se bat pour une place en séries éliminatoires.

Le club de la Ville Reine est toutefois en meilleure posture. Non seulement il a remporté cinq de ses sept dernières rencontres, mais il a renforcé son emprise sur le premier rang des équipes repêchées de l’Américaine. De leur côté, les Phillies ont baissé pavillon pour une cinquième partie consécutive.

Les Phillies ont entamé le duel avec seulement deux matchs et demi d’avance sur les Brewers de Milwaukee pour la dernière place disponible pour les équipes repêchées de la Nationale.

Kyle Schwarber a claqué son 40e circuit de la saison pour les Phillies en huitième, une frappe de trois points qui a porté le score à 14-10. Il est devenu le premier joueur des Phillies à réussir 40 circuits en une saison depuis Ryan Howard, de 2006 à 2009.

Dans la défaite, J.T. Realmuto a frappé son 20e circuit et a frappé cinq coups sûrs en cinq présences au bâton. Il a produit deux points et a croisé la plaque à deux reprises.

Raimel Tapia et Danney Jansen ont eu chacun produit trois points pour les Blue Jays. L’équipe canadienne a réussi 10 frappes de plus d’un but et a marqué dans toutes les manches à l’exception de la quatrième.

Les Phillies ont encore 15 matchs à disputer, dont cinq lors de cette dernière série de matchs à domicile de la saison. Les Blue Jays ont a encore 14 parties à jouer et viennent d’entamer un voyage de six matchs sur la route.

«Vous traversez des périodes creuses dans une saison et ce n’est pas le meilleur moment pour y passer, n’est-ce pas?», a lancé Bryce Harper, joueur par excellence de la Nationale en 2021. «Nous avons perdu, mais je pense que ce match peut servir de tremplin pour celui de demain. J’espère que l’attaque et la défense seront à la hauteur, tout comme les lanceurs. Nous aurons besoin de ça dans la course aux séries et pour les séries.»

Ross Stripling, le partant des Blue Jays, a cédé neuf coups sûrs et cinq points en plus de quatre manches de travail. Il a ainsi fin à sa série de 16 départs consécutifs où il avait permis trois points ou moins. Il était à une rencontre d’égaler le record de l’organisation.

Le partant des Phillies, Kyle Gibson (10-7), a accordé sept points et 12 coups sûrs en cinq manches.

«Ce n’était pas une bonne journée pour être un lanceur dans l’une ou l’autre équipe, ça, c’est sûr, a admis Stripling. Mais nous avons montré ce qui fait notre force aujourd’hui — notre capacité à nous surpasser aux moments clés. Nous l’avons vraiment démontré aujourd’hui.»