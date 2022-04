Les Blue Jays laissent filer une avance et encaissent une cinglante défaite de 12-6

TORONTO — Jonah Heim a frappé deux fois en lieu sûr et a produit trois points, notamment grâce à un circuit de deux points, et les Rangers du Texas sont revenus en force pour l’emporter 12-6 sur les Blue Jays de Toronto, dimanche.

Brad Miller et Nick Solak ont aussi frappé la longue balle pour les Rangers (1-2), qui ont marqué six points en quatrième manche pour prendre l’avance pour de bon. Solak a terminé le match avec deux coups sûrs en deux présences au bâton et quatre points marqués.

Le partant des Rangers, Spencer Howard, a retiré cinq frappeurs sur des prises, mais a accordé six points en seulement trois manches de travail. Brock Burke, Dennis Santana, John King, Josh Sborz et Joe Barlow se sont succédé au monticule sans accorder de point supplémentaire aux Jays.

Dans le camp torontois, Matt Chapman a cogné son premier circuit dans l’uniforme des Blue Jays (2-1) alors que George Springer, Danny Jansen, et Vladimir Guerrero fils ont tous frappé des circuits en solo pour offrir un rapide coussin de 6-1 aux locaux après trois manches.

Le partant Hyun Jin Ryu a cependant accordé six points sur cinq coups sûrs en trois manches et un tiers. Il avait pourtant retiré quatre frappeurs sur des prises et accordé qu’un seul point au cours des trois premières manches avant que les choses ne se gâtent.

Julian Merryweather, Ross Stripling, David Phelps, Tayler Saucedo et Trent Thornton sont venus en relève et ont concédé six autres points aux visiteurs.

Après avoir patrouillé le champ centre lors des deux premiers matchs de la saison, Springer a agi comme frappeur de choix dimanche. Il est demeuré au premier rang de l’alignement des frappeurs et a envoyé la balle de l’autre côté de la clôture, dans l’enclos des Jays, dès sa première présence au bâton.

Cinq frappeurs plus tard, Chapman a propulsé la balle bien au-delà de la clôture au champ gauche. Une claque de trois points qui a envoyé Teoscar Hernández et Lourdes Gurriel fils au marbre. La marque était alors de 4-0 après une manche.

Solak a répliqué en deuxième avec une claque en solo dans la droite.

Jansen a redonné une avance de quatre points aux Jays en fin de manche quand la balle a tout juste franchi la clôture dans la gauche. Il s’agit d’un deuxième circuit en deux matchs pour le receveur.

Guerrero en a rajouté en troisième avec une frappe en solo qui a atteint le deuxième balcon du Rogers Centre. Estimée à 467 pieds du marbre, cette claque serait la plus longue de la jeune carrière de Vladdy.

Ryu a ensuite connu toutes sortes de problèmes en quatrième manche, voyant s’envoler l’avance des siens. Les Jays ont accordé six points dans cette seule manche.

Andy Ibáñez a sonné la charge pour les Rangers avec un double au champ centre qui a poussé Mitch Garver à la plaque. Charlie Culberson a produit un autre point deux frappeurs plus tard quand son simple a fait marquer Ibáñez. Puis, Heim a vu sa frappe ricocher sur la jambe de Ryu, ce qui a permis à Solak de croiser le marbre.

Ryu a quitté le match après le troisième point, mais au moment de rentrer dans l’abri, il a fait signe au soigneur qu’il allait bien. Merryweather s’est amené au monticule avec deux coureurs sur les sentiers et a accordé un double à Miller pour ramener les deux équipes à égalité.

Les Rangers ont fait le tour de leur alignement dans cette manche lorsque Corey Seager a cogné un simple qui a envoyé Miller au marbre avec le point de la victoire qui donnait alors une avance de 7-6.

En cinquième, les Rangers ont marqué deux autres points sur un simple de Nathaniel Lowe qui a envoyé Adolis Garcia au marbre ainsi que sur un ballon-sacrifice de Miller qui a permis à Solak de compléter son tour des buts.

La dose finale est venue en septième, quand Heim a frappé un circuit de deux points, suivi de Miller avec une claque en solo pour faire 12-6.