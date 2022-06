Les Blue Jays inscrivent le nom de Ryu sur la liste des blessés

TORONTO — Les Blue Jays de Toronto ont inscrit le nom du gaucher Hyun Jin Ryu sur la liste des blessés pour 15 jours avant leur match de jeudi, face aux White Sox de Chicago.

Ryu a été retiré après quatre manches du match remporté 7-3 par les Jays mercredi contre ces mêmes White Sox en raison d’inflammation à l’avnt-bras gauche.

Il a accordé deux points mérités sur quatre coups sûrs et effectué 58 lancers.

Ryu, qui a dû s’absenter pendant près d’un mois plus tôt cette saison en raison de la même blessure, écoule la troisième saison de son contrat de quatre ans, 80 millions $ US. Le Sud-Coréen de 35 ans a une fiche de 2-0 avec une moyenne de points mérités de 5,33 en six rencontres en 2022.

Les Blue Jays ont sélectionné le contrat du droitier Jeremy Beasley de leur club AAA de Buffalo avant la rencontre. Il a pu rejoindre l’équipe à temps pour le match de jeudi après-midi.

Les Jays tentent de signer une huitième victoire d’affilée. Ils ont une fiche de 29-20, à cinq matchs des Yankees de New York (34-15) et du premier rang dans l’Est de l’Américaine.