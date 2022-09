Les Blue Jays gagnent 4-1 et triomphent lors de la série contre les Orioles

BALTIMORE — Alek Manoah a retiré 22 des 23 derniers frappeurs auxquels il a fait face en huit manches de travail et les Blue Jays de Toronto ont conclu leur série contre les Orioles de Baltimore avec un gain de 4-1, mercredi.

«Nous travaillons pour ça, a dit Manoah. Nous voulions prendre part à des matchs importants et voulions en tirer profit.»

Le club canadien a remporté trois des quatre duels de la série pour prendre une avance de quatre matchs et demi sur les Orioles au classement des équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Manoah (14-7) a accordé un point en première manche, mais les Orioles n’ont pas été en mesure d’envoyer un autre coureur sur les buts jusqu’en sixième manche.

L’équipe de la Ville Reine a marqué trois points en cinquième aux dépens de Dean Kremer (6-5) et a quitté le Camden Yards avec de bonnes chances de participer aux séries éliminatoires. Toutefois, les deux formations doivent encore s’affronter à six reprises.

«Ça prendra des victoires. Nous avons besoin de gagner des séries, a déclaré le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Nous avions remporté les cinq dernières séries avant celle-ci. Nous devons nous redresser et continuer à remporter des séries.»

Les Orioles ont pris les devants 1-0 grâce à un double de Ryan Mountcastle. Cependant le dernier retrait de la manche initiale a entamé une séquence de 14 retraits consécutifs par Manoah. L’artilleur droitier a alloué trois coups sûrs et un but sur balles tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

«Notre attaque, je crois, n’a pas tout à fait cliqué, mais nous avons gagné trois des quatre duels contre une bonne équipe», a dit le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. «Donc ça commence et ce terminer avec notre lanceur partant.»

Jordan Romano a retiré deux frappeurs sur des prises en neuvième et a obtenu un 31e sauvetage à sa 35e occasion cette saison.

À son retour au jeu, Tyler Wells a lancé les deux premières manches pour les Orioles. Il a alloué un roulant à Lourdes Gurriel fils, qui a permis de niveler la marque en deuxième manche.

Vladimir Guerrero fils et Alejandro Kirk ont produit les deux premiers points des Blue Jays en cinquième manche. Le receveur recrue Adley Rutschman a ensuite permis aux hommes de John Schneider d’inscrire un autre point quand son relais au premier but a raté la cible.

Kremer a alloué deux points mérités et six coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Kirk a frappé trois coups sûrs.

Avant la rencontre, les Blue Jays ont rappelé le receveur Gabriel Moreno et l’artilleur droitier Zach Pop des Bisons de Buffalo, leur club-école au niveau AAA. Ils ont également placé le nom du voltigeur Teoscar Hernandez sur la liste de paternité.

Le club torontois a aussi retourné Mitch White aux Bisons. Le droitier n’a tenu que deux manches et un tiers lors d’une défaite de 9-6 contre les Orioles, mardi.