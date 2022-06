Les Blue Jays cognent trois circuits dans une victoire de 10-1 contre les Tigers

Dana Gauruder, The Associated Press

Dana Gauruder, The Associated Press

DÉTROIT — Lourdes Gurriel, George Springer et Bo Bichette ont frappé des circuits, vendredi, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter 10-1 aux dépens des Tigers de Detroit.

Gurriel, Springer et Bichette ont cogné la longue balle en deuxième, où les Jays ont inscrit quatre points pour s’emparer d’une avance de 6-0.

Springer est passé à un triple d’un carrousel, en plus de soutirer un but sur balles. Il a produit deux points et a croisé la plaque trois fois.

Les Blue Jays ont remporté 12 de leurs 15 dernières rencontres. Toronto a marqué six points ou plus dans 11 de ces victoires.

«Les gars ont d’excellentes présences au bâton, a dit Springer. Ils commencent à moins précipiter les choses, à mieux cerner les plans des lanceurs.»

Jose Berrios (5-2) a donné un point et cinq coups sûrs en huit manches.

Il a retiré cinq frappeurs au bâton et a permis un seul but sur balles.

Le point des Tigers est venu d’un ballon sacrifice de Will Castro, en huitième.

«J’exécute bien les tirs, a dit Berrios. Le succès des balles glissantes et des balles cassantes y est pour beaucoup.»

Elvin Rodriguez (0-2) a été victime de huit points et huit coups sûrs, en quatre manches et un tiers.

«Lancer près du coeur du marbre c’est courir après les ennuis, encore plus avec une attaque comme celle des Blue Jays, a dit le gérant des Tigers, A.J. Hinch. Tous leurs frappeurs peuvent vous faire mal.»

Kevin Gausman (5-4) sera le lanceur partant du club torontois samedi.

Dimanche dernier, le Minnesota l’a chassé après trois manches et deux tiers, sa plus courte sortie de la saison. Gausman a alors concédé cinq points et neuf coups sûrs.

Les Tigers vont déléguer Beau Brieske (0-5).