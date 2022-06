Les Blue Jays claquent trois circuits pour défaire les Red Sox 7-2

TORONTO — George Springer, Vladimir Guerrero fils et Matt Chapman ont tous claqué des circuits pour mener les Blue Jays de Toronto à une victoire de 7-2 contre les Red Sox de Boston, lundi.

Le partant des Jays, Kevin Gausman, n’a accordé aucun point en sept manches de travail. Le club de la Ville Reine a totalisé 10 coups sûrs pour mettre fin à la séquence de sept victoires des Red Sox.

«La chose à savoir à propos de notre offensive, c’est que si nos lanceurs nous donnent une chance, nous allons être corrects, a noté le gérant des Jays, Charlie Montoyo. C’est ce que Gausman a fait aujourd’hui. Il nous a donné une chance et nous avons été productifs au bâton.»

Springer et Guerrero ont canonné leur circuit lors de la troisième manche qui a permis aux Jays de prendre une avance de 4-0.

La claque de Chapman en cinquième manche a accessoirement mis fin à la soirée du partant des Red Sox, Connor Seabold. Les Jays ont inscrit trois points lors de la manche.

Bo Bichette et Teoscar Hernandez ont chacun récolté deux coups sûrs.

Gausman (6-6), qui avait plié l’échine lors des trois dernières rencontres avant celle contre les Red Sox, a lancé 110 fois dans la soirée, soit un sommet personnel cette saison. Il a accordé quatre coups sûrs et deux buts sur balles, mais a retiré 10 frappeurs sur des prises.

«Il y a assurément des appels qui ont été en ma faveur, donc ça aide, a admis Gausman. La zone de prise était assez grande.»

«Il a attaqué le centre de la zone de prise dès le départ et il a joué en périphérie par la suite, a analysé le gérant des Red Sox, Alex Cora. Si tu le laisses en prendre large, tu vas connaître des soirées comme celle-ci.»

Il s’agissait de la première rencontre d’une série de huit à domicile pour les Jays — toutes contre des rivaux de la section Est de l’Américaine.

Les Blue Jays (41-32) se sont approchés à un demi-match des Red Sox (42-32) et du deuxième rang de la section.

Les Red Sox ont baissé pavillon seulement à trois reprises lors des 14 dernières parties.

Après la série contre les Red Sox, les Blue Jays disputeront une série de cinq matchs — incluant un programme double samedi — contre les Rays de Tampa Bay.

Les Rays accusent un retard d’un demi-match sur l’équipe canadienne.

Seabold (0-1) a alloué sept points, neuf coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers. Il a toutefois retiré sept frappeurs sur des prises.

David Phelps a été parfait en huitième en relève pour les Jays. C’est Shaun Anderson qui a accordé les deux points en neuvième.

Les deux équipes se tourneront vers des droitiers pour l’affrontement de mardi. Ross Stripling (4-2, 3,08 de moyenne de points mérités), des Blue Jays, croisera le fer avec Michael Wacha (6-1, 2,34 de moyenne de points mérités).