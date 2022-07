Les Blue Jays battus une quatrième fois de suite, 5-1 par les Athletics

Janie Mccauley, The Associated Press

Janie Mccauley, The Associated Press

OAKLAND, Calif. — Stephen Vogt a cogné un circuit et un ballon sacrifice, lundi, aidant les A’s d’Oakland à l’emporter 5-1 devant les Blue Jays de Toronto.

Ramon Laureano a aussi frappé la longue balle, tandis qu’Elvis Andrus y est allé d’un double de deux points.

Cole Irvin a très bien fait, alors que les feux d’artifice du 4 juillet ont attiré la meilleure foule de la saison au Coliseum, 24 403 personnes.

Irvin a retiré les 11 premiers frappeurs des Blue Jays, avant que Vladimir Guerrero cogne un double en quatrième (Alejandro Kirk a enchaîné avec un simple d’un point).

Irvin (3-6) a retiré quatre frappeurs au bâton et n’a pas donné de but sur balles, oeuvrant pendant huit manches.

Il a mérité un premier gain en neuf sorties, incluant cinq défaites.

Les Blue Jays perdaient un quatrième match de suite.

Alek Manoah (9-3) a accordé cinq points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

L’ancien des A’s Matt Chapman a été chaleureusement accueilli à sa première présence au marbre.

Lui et Matt Olson ont été échangés en mars. Durant la saison morte, les A’s se sont aussi départis de Sean Manaea, Chris Bassitt et Mark Canha.

De plus, le gérant Bob Melvin a quitté pour aller diriger les Padres de San Diego.

«C’est dur, a dit Chapman. Nous avons tous ramé fort ensemble durant plusieurs années, et puis les choses ont déboulé rapidement. C’est un gros ajustement pour les gars qui sont encore ici.»

Il est toutefois heureux avec Toronto, et les Jays sont ravis de pouvoir compter sur lui.

«On l’adore, a dit le gérant Charlie Montoyo. L’équipe s’est grandement améliorée depuis qu’il est là.»

Kevin Gausman, victime d’une flèche au pied droit samedi, face aux Rays, a dit que les coussins de ses crampons l’ont empêché de se blesser de façon plus sérieuse à la cheville.

«J’ai l’impression que je dois la tester avant d’essayer de faire 100 tirs pendant un départ, a t-il dit. Vous voulez la tester mais en même temps, pas d’une manière où ça ferait un recul dans la guérison.»

Les Blue Jays devraient déterminer mardi s’il pourra lancer comme prévu vendredi, à Seattle.

Mardi, les lanceurs partants seront Yusei Kikuchi et Adrián Martínez.