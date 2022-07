Les Blue Jays baissent pavillon 7-3 contre les Rays et perdent la série 3-2

TORONTO — Harold Ramirez et Randy Arozarena ont chacun cogné des circuits de deux points en cinquième manche et les Rays de Tampa Bay ont défait les Blue Jays de Toronto 7-3, dimanche.

Les Blue Jays (44-36) ont perdu une troisième partie consécutive contre les Rays (43-36) et ont plié l’échine 3-2 dans la série de cinq rencontres. Le club de la Ville Reine a conclu sa séquence de huit matchs à domicile avec un dossier de 4-4.

Des nuages gris ont plané au-dessus de la tête des locaux avant la rencontre puisque l’équipe a annoncé la mort soudaine de Julia Budzinski, l’aînée de 17 ans de l’entraîneur de premier-but Ken Budzinski et de sa femme Monica.

Les Jays ont déclaré que Budzinski sera à l’écart de l’équipe pour une durée indéterminée afin de peiner le décès de l’un de ses trois enfants.

Samedi, Budzinski a quitté en troisième manche de la seconde partie du programme double des Jays contre les Rays après avoir été mis au courant de la nouvelle.

«J’ai le coeur fendu en deux pour Bud, a dit le gérant des Jays, Charlie Montoyo. Il y a de bons hommes et de grands hommes. Il est un grand homme. Il est très spécial. Sa famille est géniale. La seule chose que je me permets de partager c’est qu’il a laissé une note pour l’équipe. Il a fait ça malgré le fait qu’il traverse une tragédie, ça dit tout sur sa personne.»

La direction des Blue Jays a envisagé de ne pas tenir le duel de dimanche.

«Je n’étais pas au courant de ça», a noté le partant des Jays, Ross Stripling (4-3). «Je crois que Bud aurait voulu qu’on joue, d’essayer de gagner la série. Mais ce n’est pas comme ça que les choses se sont déroulées.»

La marque était de 1-1 après les quatre premières manches, mais les Rays ont inscrit six points en cinquième manche et n’ont plus regardé derrière.

Stripling a accordé sept coups sûrs et quatre points en quatre manches et deux tiers de travail. Il a retiré trois frappeurs sur des prises.

Stripling n’avait pas alloué plus de deux points lors de ses cinq derniers départs avant dimanche.

Le lanceur de relève Trent Thornton a remplacé Stripling en cinquième manche et a été accueilli par un circuit solo de Ji-Man Choi avant d’être victime de la frappe de Arozarena quelques instants plus tard.

Les Rays ont connu une journée faste au bâton, totalisant 14 coups sûrs. Choi a mené les siens avec trois.

Le partant des Rays, Shane Baz (1-1), a été vécu dangereusement : il a laissé les buts remplis en première et quatrième manche, mais sans conséquence.

Baz a toutefois terminé en force, retirant les huit derniers frappeurs auquel il a fait face. Il a retiré sept frappeurs sur des prises, a donné deux buts sur balles, a concédé sept coups sûrs et a alloué un point en six manches de travail.

Les Blue Jays retournent sur la route pour les sept prochaines rencontres. Après une série de trois matchs contre les Athletics d’Oakland, ils croiseront le fer avec les Mariners de Seattle.

Alek Manoah (9-2) obtiendra le départ lundi pour la 81e partie de la saison des Jays, qui en seront à la mi-chemin de la campagne.