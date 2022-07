Les Blue Bombers résistent aux Stampeders et signent une victoire de 26-19

WINNIPEG — Carlton Agudosi a capté deux passes de touché à ses débuts dans la LCF et les Blue Bombers de Winnipeg ont vaincu les Stampeders de Calgary 26-19, vendredi soir.

Agudosi, un colosse de six pieds six pouces, a capté une passe de touché de 16 verges de Zach Collaros en fin de troisième quart et il a saisi une passe de 10 verges dans la zone des buts alors qu’il restait 3:56 à écouler au quatrième quart.

Les Blue Bombers ont amélioré leur fiche à 6-0 et ils sont restés la seule équipe encore invaincue dans la LCF cette saison. C’est la première fois depuis 1960 qu’ils amorcent une saison avec un dossier de 6-0 et ils n’ont pas perdu à domicile à leurs 13 dernières parties, incluant les séries.

Les Stampeders ont raté plusieurs occasions de marquer et ils montrent maintenant un dossier de 4-1.

La formation de Calgary a amorcé sa séquence offensive à la ligne de 53 des Blue Bombers alors qu’il ne restait que 85 secondes à faire au match, mais Bo Levi Mitchell a été victime d’un sac de la part de Willie Jefferson. La série à l’attaque s’est terminée lorsque Demerio Houston a intercepté une passe de Mitchell.

Agudosi a conclu la rencontre avec six attrapés pour des gains de 70 verges. Greg Ellingson a ajouté 11 réceptions pour un total de 152 verges pour les Blue Bombers.

Collaros a complété 27 de ses 38 passes pour des gains aériens de 315 verges. Il a lancé deux passes de touché.

Mitchell a vu 12 de ses 28 tentatives par la voie des airs être saisies pour des gains de 187 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception.

Le quart substitut des Blue Bombers, Dru Brown, a inscrit un touché à la suite d’une course d’une verge.

Marc Legghio a réussi son plus long placement de la saison, sur une distance de 48 verges, et il a ajouté un botté de précision de 17 verges pour les Blue Bombers.

Reggie Begelton a capté une passe de touché de 19 verges pour les Stampeders. Rene Paredes a envoyé le ballon entre les poteaux sur des distances de 50, 39, 14 et 48 verges.