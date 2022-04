Les Blackhawks défont les Sharks en mettent fin à une séquence de huit revers

The Associated Press

The Associated Press

CHICAGO — Alex DeBrincat a marqué le seul but en tirs de barrage après avoir obtenu trois aides en temps réglementaire et les Blackhawks de Chicago ont mis à une séquence de huit revers avec une victoire de 5-4 contre les Sharks de San Jose, jeudi.

Patrick Kane a obtenu un but et deux aides dans la victoire. Dylan Strome, Taylor Raddysh et Calvin de Haan ont fait mouche pour les Blackhawks. Seth Jones a eu deux aides.

Timo Meier, Jaycob Megna, Scott Reedy et Rudolfs Balcers ont marqué pour les Sharks, qui ont perdu une huitième rencontre de suite (0-5-3). Tomas Hertl a obtenu deux mentions d’aides.

Kevin Lankinen a réalisé 33 arrêts pour obtenir la victoire. Son vis-à-vis, James Reimer, a stoppé 28 tirs.

Le défenseur de 20 ans Alex Vlasic a affronté son cousin de 35 ans, Marc-Édouard Vlasic, pour la première fois de sa carrière.