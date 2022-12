Les Blackhawks battent les Rangers 5-2 et mettent fin à une série de huit défaites

Allan Kreda, The Associated Press

NEW YORK — Patrick Kane a récolté un but et deux aides, Max Domi a touché deux fois la cible et les Blackhawks de Chicago ont mis fin à une série de huit défaites en battant les Rangers de New York 5-2, samedi.

Reese Johnson et Taylor Raddysh ont aussi marqué pour les Blackhawks, qui ont gagné pour une première fois depuis le 12 novembre contre les Ducks d’Anaheim.

Petr Mrazek a effectué 21 arrêts lors des deux premières périodes, puis Arvid Soderblom a stoppé cinq tirs lors du dernier tiers.

Mika Zibanejad et Chris Kreider ont fait bouger les cordages pour les Rangers, qui ont perdu cinq de leurs six dernières rencontres et leurs quatre dernières parties à domicile. Artemi Panarin a accumulé deux aides et Jaroslav Halak a réalisé 16 arrêts.

Kane, qui est âgé de 34 ans, domine les Blackhawks avec 20 points cette saison. Son aide sur le but en avantage numérique de Raddysh lui a permis d’atteindre le plateau des 1200 points en carrière dans la LNH.