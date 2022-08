Les Astros seront privés de leur as lanceur Justin Verlander, blessé au mollet

The Associated Press

The Associated Press

HOUSTON — Les Astros de Houston ont placé le nom de leur as lanceur Justin Verlander, l’un des principaux candidats au trophée Cy Young dans la Ligue américaine, sur la liste des blessés en raison d’une blessure au mollet droit.

L’équipe a annoncé cette décision, mardi, et a révélé qu’un examen de résonance magnétique effectué lundi avait révélé une rupture des fascias, mais pas de rupture des fibres musculaires

Verlander n’était pas en mesure de préciser la durée de son absence, mais il ne s’attend pas à ce qu’elle soit trop longue.

«J’ai l’impression de m’en tirer à bon compte ici parce que le muscle n’est pas en cause. C’est le fascia, et je me compte chanceux parce que je n’avais pas réalisé à quel point une blessure musculaire au mollet, même mineure, peut être sérieuse. Si c’était arrivé, nous aurions une conversation bien différente.»

Le séjour de Verlander sur la liste des blessés est rétroactif à lundi. Il s’est blessé lors de son départ, dimanche, alors qu’il allait couvrir le premier but à la troisième manche contre les Orioles de Baltimore.

Selon le directeur général James Click, l’équipe devrait en savoir davantage sur la durée de l’absence de Verlander au cours des prochains jours.

Le droitier a abaissé sa moyenne de points mérités à 1,84, la meilleure des Ligues majeures, après avoir lancé pendant trois manches sans donner de point, dimanche.

Âgé de 39 ans, Verlander effectue un retour cette saison après avoir raté presque deux saisons après avoir subi l’opération Tommy John. Avant le match de dimanche contre les Orioles, il avait une fiche de 8-0 et une moyenne de 1,35 à ses 10 départs précédents.

Avec 16 victoires, Verlander est à égalité avec Kyle Wright des Braves d’Atlanta et le droitier Tony Gonsolin des Dodgers de Los Angeles au sommet des Ligues majeures.