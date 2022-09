Les Astros s’assurent du titre de la section Ouest pour une cinquième fois en six ans

Dick Scanlon, The Associated Press

ST. PETERSBURG, Fla. — Les Astros de Houston ont remporté le titre de la section Ouest de l’Américaine pour une cinquième fois en six ans grâce à une victoire de 4-0 contre les Rays de Tampa Bay, lundi soir.

Se dirigeant en séries pour une sixième saison de suite, les Astros ont signé un huitième gain à leurs neuf dernières sorties et ils présentent le meilleur dossier de l’Américaine (97-51).

Luis Garcia (13-8) a gagné une cinquième décision de suite, allouant deux coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches de travail. Hunter Brown a lancé pendant trois manches et Héctor Neris a fermé les livres pour permettre aux Astros d’enregistrer un 16e blanchissage cette saison.

Les Rays (82-65) se retrouvent au deuxième rang des équipes repêchées de l’Américaine, un match derrière les Blue Jays de Toronto (83-64) et un demi-match devant les Mariners de Seattle (81-65).

Après leur série de trois duels contre les Astros, les Rays accueilleront les Blue Jays pour une série de quatre parties.

José Ramírez a réussi trois des cinq coups sûrs de la troupe de Tampa Bay.

Drew Rasmussen (10-6) a accordé quatre points et six coups sûrs en six manches au monticule pour les Rays. Il a permis quatre points lors d’un deuxième départ consécutif.

Jose Altuve a frappé son 25e circuit de la saison, lors du cinquième lancer de la rencontre. Il s’agissait de sa 11e longue balle comme premier frappeur cette saison.

Altuve a ajouté un simple en sixième manche. Après un but sur balles à Jeremy Peña, Yordan Alvarez a cogné un simple d’un point. Alex Bregman a suivi avec un double de deux points.