Les Anglais en liesse après le sacre des Lionnes à l’Euro contre l’Allemagne

Jill Lawless, The Associated Press

Jill Lawless, The Associated Press

LONDRES — La coupe est de retour à la maison.

L’Angleterre a remporté un premier titre majeur de soccer samedi pour la première depuis un peu plus d’un demi-siècle. Le fait que c’est la formation féminine, et non celle des hommes, qui a mis fin aux décennies de déceptions, rend le moment encore plus savoureux pour certains partisans.

Après le coup de sifflet final qui a confirmé la victoire de 2-1 de l’Angleterre aux dépens d’Allemagne en prolongation, la foule a été en liesse au stade de Wembley, dans les espaces extérieurs de diffusions, dans les bars et dans les salons partout au pays.

Il s’agissait de la première victoire de l’Euro pour l’équipe anglaise, et le premier titre majeur pour les Trois lions — hommes et femmes — depuis 1966.

Au Trafalgar Square de Londres, les partisans ont chanté «ça s’en vient à la maison» — une référence à l’hymne anglais «Three Lions» et à son refrain «le football s’en vient à la maison» — et se sont lancés dans des fontaines pour célébrer.

«Je suis si heureuse, a affirmé Becca Stewart, âgé de 24 ans. Ça montre qu’après toutes ces années, le football féminin est quelque chose qui nous tient à coeur et quelque chose pour lequel on doit s’exciter. Nous l’avons fait — les hommes n’ont pas été capables, mais nous oui!»

À Wembley, la foule s’est mise à chanter «Sweet Caroline», pièce de Neil Diamond qui est un air sportif populaire.

«Les filles ont finalement apporté le football à la maison», a noté Mary Caine, qui était dans les estrades avec sa fille de huit ans. «Nous sommes ravies. C’est un moment historique. C’était magique ici et c’était un moment marquant pour le progrès des sports féminins.»

Peu importe le résultat, les Lionnes ont galvanisé une nation et ont amené l’intérêt pour le sport féminin au Royaume-Uni à un tout autre niveau.

Leur succès a servi de baume pour les problèmes politiques au Royaume-Uni et la hausse du coût de la vie touchant notamment la nourriture et l’essence.

La finale a été disputée devant une foule record de 87 000 personnes à Wembley et a attiré de grandes cotes d’écoute à la télévision, après que le tournoi eut été couvert dans les médias comme jamais auparavant. Plus de neuf millions de personnes ont regardé la victoire des Anglaises 4-0 contre les Suédoises en demi-finale, la semaine dernière.

Avant dimanche, aucune formation du Royaume-Uni — l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles ou l’Irlande du Nord — n’avait remporté un tournoi majeur depuis le sacre de l’équipe masculine anglaise contre l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde de 1966.

La disette des Anglais est bien passée près d’être rompue l’été dernier quand l’équipe masculine a perdu en finale de l’Euro masculin lors de la séance de penalty contre l’Italie.