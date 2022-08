Les Angels égalent un record des Majeures avec sept circuits en solo mais s’inclinent

Joe Reedy, The Associated Press

ANAHEIM, Calif. — Dans une saison qui s’est transformée en titanesque bataille pour les Angels de Los Angeles, ils ont subi une autre douloureuse défaite jeudi.

Les Angels ont égalé un record des Ligues majeures avec sept circuits en solo dont deux par Shohei Ohtani, mais ils ont tout de même subi un revers de 8-7 face aux Athletics d’Oakland au Angel Stadium.

Les Angels sont la première équipe des Ligues majeures à frapper sept circuits en solo sans marquer un seul autre point lors d’un match. Selon STATS, ils sont aussi la sixième formation à cogner sept circuits et subir une défaite.

«On dit toujours que des circuits en solo ne vous font pas gagner, mais quand vous en cognez sept, vous pensez que c’est possible. Ça n’a pas fonctionné pour nous aujourd’hui», a fait remarquer Phil Nevin, le gérant par intérim des Angels.

Les Dodgers de Los Angeles avaient été la dernière formation à cogner sept circuits en solo dans un match, le 24 juin 2018, face aux Mets de New York.

Pour les Athletics, la pire équipe dans la Ligue américaine, Ramon Laureano a claqué un circuit et fait marquer quatre points. Seth Brown a ajouté une longue balle avec un coéquipier sur les sentiers lors d’une explosion de six points en troisième manche.

Sean Murphy a également fait produire deux points pour les Athletics, qui ont gagné les deux dernières parties de la série et remporté six de leurs neuf dernières rencontres.

«Aujourd’hui, j’ai été impliqué dans un match de baseball légèrement différent de n’importe quel autre auquel j’ai probablement déjà pris part. Le tableau statistique final est très intéressant», a décrit le gérant des Athletics, Mark Kotsay. «Je suis heureux que nos huit points ont tenu le coup et que nous avons pu mériter la victoire.

«Le but est de gagner le match et de marquer plus de points. Au bout du compte, des circuits en solo, c’est bien, mais ils ne vous aideront pas nécessairement à aller chercher une victoire», a ajouté Kotsay.

Même s’il a été victime de quatre circuits, Paul Blackburn (7-6) a obtenu sa première victoire depuis le 16 juin. En tout, il a accordé six coups sûrs.

«Ç’a été l’une de ses journées où il semblait que chaque balle frappée dans les airs sortait du stade», a déclaré Blackburn, qui a lancé pendant cinq manches et inscrit trois retraits sur des prises.

«Je n’ai jamais rien vu de tel, mais je vais prendre une série gagnée n’importe quel jour.»

Ohtani avait quitté le match de mercredi soir en raison d’une crampe à l’avant-bras gauche, mais il a rebondi avec trois coups sûrs et deux points produits. Il s’agissait de son 11e match avec au moins deux coups de circuit dans les Ligues majeures, et de son cinquième cette saison.

Acquis des Phillies de Philadelphie mardi dans la transaction qui a impliqué Noah Syndergaard, Mickey Moniak a cogné un circuit après un retrait en neuvième manche pour permettre aux Angels de s’approcher à un point de leurs rivaux.

Max Stassi a soutiré un but sur balles, mais Taylor Ward a été retiré sur trois prises et A.J. Puk a contraint Ohtani à frapper une chandelle à l’arrêt-court sur le premier lancer, pour récolter son troisième sauvetage en 2022.

Kurt Suzuki, Ward, Jo Adell et Jared Walsh ont aussi cogné des circuits pour les Angels, qui ont complété leur séjour à domicile avec un dossier de 2-5. Par ailleurs, les Angels ont égalé un record d’équipe avec leurs sept longues balles.

«C’est quelque chose de positif, bien sûr. J’aurais aimé obtenir la victoire, mais vous savez, nous avions besoin d’accélérer un peu la cadence en attaque. Donc, c’est un signe positif», a déclaré Ward, en faisant référence à la moyenne au bâton collective de ,199 des Angels au mois de juillet.

Les Angels menaient 2-0 après deux manches grâce aux circuits d’Ohtani, en première manche, et de Suzuki, en deuxième, avant l’explosion des Athletics en troisième manche face au partant Janson Junk (1-1).

Les Athletics ont envoyé 11 frappeurs au marbre pendant la manche. Laureano a porté le score 2-2 grâce à un double après un retrait, avec les coussins tous occupés, avant que Murphy n’ajoute un double au champ centre gauche qui a permis aux Athletics de prendre l’avance 4-2.

Brown a ensuite mis fin à la journée de travail de Junk en propulsant une balle courbe dans les gradins du champ centre droit, ce qui donnait aux Athletics une priorité de 6-2.

Laureano a augmenté l’avance des Athletics à 8-3 en quatrième manche avec un circuit de deux points au champ centre contre Touki Toussaint.

Walsh, en sixième manche, et Ohtani, en septième, ont permis aux Angels de réduire l’écart à 8-6.