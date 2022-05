Les Americans de Rochester rejoignent le Rocket de Laval en finale de section

UTICA, N.Y. — Arttu Ruotsalainen et Sean Malone ont marqué tôt en troisième période et les Americans de Rochester ont vaincu les Comets d’Utica 4-2, jeudi, lors du match ultime de leur demi-finale de la section Nord.

Les Americans, club-école des Sabres de Buffalo, ont donc gagné la série 3-2 et ils affronteront le Rocket de Laval, affilié au Canadien de Montréal, en finale de la section Nord. La série s’ébranlera dimanche à la Place Bell.

Casey Fitzgerald a récolté un but et une aide, tandis que Mark Jankowski a fourni un but d’assurance dans un filet désert aux Americans. Lukas Rousek a récolté deux aides et Aaron Dell a effectué 19 arrêts.

Les espoirs suédois Fabian Zetterlund et Alexander Holtz ont répliqué pour les Comets, club-école des Devils du New Jersey. Nico Daws a repoussé 24 tirs.

Les Americans et le Rocket se sont partagé les honneurs de leur série saisonnière de huit rencontres.