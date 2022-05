Les Alouettes repêchent le secondeur de Syracuse Tyrell Richards au tout premier rang

Les Alouettes de Montréal ont choisi le secondeur de Syracuse Tyrell Richards au tout premier rang du repêchage de la LCF, mardi.

Ontarien de six pieds trois et 232 livres, Richards a obtenu 24 plaqués et deux sacs en 2020, en huit matches avec les Orangemen.

«Nous sommes très heureux d’avoir fait le nécessaire afin de sélectionner Tyrell, a mentionné le directeur général Danny Maciocia, au sujet de l’athlète de Brampton.

«Quand nous l’avons vu au camp d’évaluation de la LCF, nous savions que nous allions tenter d’obtenir le premier choix afin de s’assurer qu’il enfile l’uniforme des Alouettes. Tyrell est rapide, fort et intelligent. Nous sommes convaincus qu’il va contribuer à nos succès dès cette saison.»

Maciocia avait transigé avec les Elks d’Edmonton pour obtenir le tout premier choix du repêchage.

En retour, la formation albertaine a obtenu le joueur de ligne offensive Carter O’Donnell — originaire de Red Deer, mais qui évolue pour les Colts d’Indianapolis — et le quatrième choix au total du repêchage.

Au deuxième rang, le Rouge et Noir d’Ottawa a choisi Zack Pelehos, joueur de ligne offensive des Gee Gees, de l’Université d’Ottawa.

Les Lions de la Colombie-Britannique ont complété le top 3 avec le joueur de ligne défensive Nathan Cherry, de l’Université de la Saskatchewan.

Avec le quatrième choix, Edmonton a misé sur Enock Makonzo de Lachine, qui a joué comme demi de sûreté et secondeur avec Coastal Carolina.

Les Alouettes ont complété le premier tour en repêchant Tyson Philpot, ailier espacé de l’Université de Calgary.

Son frère jumeau et coéquipier avec les Dinos (aussi comme receveur), Jalen, avait été choisi cinquième par les Stampeders.

Le club montréalais a choisi les joueurs suivants lors des rondes 2 à 8: le joueur de ligne Rodeem Brown (U. de l’Alberta), l’ailier espacé Vincent Forbes-Mombleau (U. Laval), l’ailier défensif Tysen-Otis Copeland (U. de Montréal), le demi offensif Ryth-Jean Giraud (U. de Montréal), le joueur de ligne offensive Peter Kozushka (U. de l’Alberta), le secondeur Yanis Chihat (U. Laval) et le secondeur Zach Lindley (U. Western).

Les Oiseaux avaient acquis les neuvième et 18e choix de Winnipeg. Les Alouettes détenaient alors deux choix de première ronde: les quatrième et neuvième.

En retour, les Montréalais ont cédé le plaqueur Cameron Lawson et leur 13e choix aux Blue Bombers.

Lawson, un Ontarien de six pieds, trois pouces et 285 livres, a disputé quatre matchs avec les Alouettes la saison passée. Il a fait ses classes avec Queen’s, enregistrant 74 plaqués (19,5 pour des pertes) et 11 sacs du quart. Il a aussi été nommé sur l’équipe d’étoiles U Sports en 2019, et le joueur de ligne par excellence du circuit universitaire ontarien.

Repêchage mondial

Avec la première sélection du repêchage mondial de la LCF, les Alouettes ont sélectionné l’ailier défensif Kingsley Jonathan, du Nigeria.

Au deuxième tour, avec la 18e sélection, ils ont opté pour le Néerlandais Thomas Odukoya, un autre ailier défensif. Finalement, au 19e échelon, ils ont sélectionné le botteur australien Kirk Christodoulou.

Au total, 27 espoirs provenant de 12 pays ont été repêchés. Il s’agissait de la troisième édition de ce repêchage mondial de la LCF.