Les Alouettes perdent le match, mais surtout William Stanback à Calgary

CALGARY — Les Alouettes de Montréal ont lancé leur saison 2022 en faisant preuve de beaucoup de résilience face aux Stampeders de Calgary, qui l’ont tout de même emporté 30-27.

Dès les premiers instants du match, la formation de Khari Jones s’est vue privée de trois partants, et pas les moindres: le demi à l’attaque et finaliste au titre de joueur par excellence de la LCF en 2021 William Stanback, le spécialiste des retours de bottés Mario Alford, ainsi que le demi défensif Greg Reid.

Des trois, Stanback est le cas le plus inquiétant, pas seulement pour ce qu’il représente pour l’attaque des Alouettes, mais en raison de la gravité de la blessure. Le porteur de ballon est sorti en motorisé du terrain après avoir encaissé un plaqué très bas de Tre Roberson au deuxième quart. Il a été conduit dans un hôpital de Calgary en compagnie du médecin de l’équipe.

«Il s’est blessé à la cheville, a précisé l’entraîneur-chef Khari Jones après la rencontre. Je ne crois pas que ce soit fracturé, mais nous en aurons le coeur net bientôt. C’était très enflé.

«Ce n’est jamais bon de perdre un joueur de la trempe de Stanback. Je pense qu’il sera hors de la formation un certain temps.»

Jeshrun Antwi a remplacé Stanback et porté le ballon sept fois pour 93 verges, dont une spectaculaire course de 70 verges, qui a mené au premier placement du match de Côté

Alford est de son côté touché à l’abdomen, tandis que Reid est blessé à un genou.

Malgré ces durs coups, les Alouettes ont été dans la rencontre jusqu’à la fin.

C’est un placement du vétéran Rene Paredes sur 38 verges, avec 29 secondes à faire au dernier quart, qui a donné la victoire aux Stamps (1-0), qui ont aussi perdu un gros morceau: le quart Bo Levi Mitchell (21 en 34, 199 verges, un touché, une interception) n’a pas terminé la rencontre. C’est Jake Maier (4 en 5, 57 verges) qui a disputé les deux dernières séquences offensives des locaux.

«Il ne pouvait plus bouger. Je ne fais pas jouer des gars qui ne bougent pas, surtout pas lors du premier match de la saison, a noté l’entraîneur Dave Dickenson. J’ai entièrement confiance en Jake. Il a fait le boulot.»

Il s’agissait du troisième placement réussi de Paredes, qui a aussi connu du succès sur 41 et 23 verges.

Les Alouettes ont repris le ballon à leur ligne de 43 avec 21 secondes à jouer, mais n’ont pas été en mesure de s’approcher à distance suffisante pour que David Côté crée l’égalité. Vernon Adams fils (18 en 32, 250 verges, un touché, deux interceptions) a tenté une passe va-tout sur le dernier jeu du match, mais les défenseurs des Stamps ont rabattu cette passe dans la zone des buts.

Côté a réussi des placements de 26 et 23 verges. William Stanback, Dominique Davis et Adams ont marqué des touchés pour les Alouettes (0-1) dans la défaite.

La réplique des vainqueurs est venue de Ka’Deem Carey (deux fois) et Malik Henry.

Faux départ

Adams a bien mal amorcé sa saison. Dès la première séquence à l’attaque, Adams a été victime d’une interception. Sur sa première tentative de passe, le quart des Alouettes a vu le ballon être dévié par l’excellent joueur de ligne défensive Mike Rose, qui a levé le bras droit juste au bon moment. Le ballon a ensuite été touché par le demi défensif Dionté Ruffin, avant que Rose ne le capte en plongeant.

Les Stampeders ont repris à la ligne de 49 verges des Alouettes. Six jeux plus tard, Henry inscrivait le premier majeur des siens en 2022.

Adams s’est toutefois bien repris dès la séquence suivante. Sur un deuxième jeu et 11, il a rejoint Eugene Lewis sur 55 verges pour amener le ballon à la ligne de 20 des locaux. Quatre jeux plus tard, il a trouvé Stanback libre comme l’air du côté gauche et l’a rejoint sur un jeu de sept verges pour permettre aux Alouettes de créer l’égalité.

Le quart des Alouettes a été victime d’une autre interception au troisième quart. Les Stamps ont repris avec une position avantageuse, mais leur indiscipline les a limités à un placement de 23 verges de Paredes, qui les rapprochait à 24-20.

Les Alouettes ont été victime d’un autre revirement coûteux en fin de troisième quart, quand Rose a levé le bras droit pour bloquer la tentative de placement de 35 verges de Côté. Les Stampeders ont repris le ballon à leur ligne de 46, une séquence qui s’est terminée au début du quatrième quart par le deuxième touché du match de Carey, qui portait alors la marque à 27-24 Stampeders. Trois points dont les Alouettes auraient cruellement eu besoin et un reversement de 10 points en faveur des locaux.

Les Alouettes disputeront leur deuxième match jeudi prochain, quand ils rendront visite aux Argonauts de Toronto.