Les Alouettes obtiennent les droits concernant Laurent Duvernay-Tardif

MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont acquis les droits du joueur de ligne offensive Laurent Duvernay-Tardif des Stampeders de Calgary, jeudi.

La formation montréalaise a cédé deux choix conditionnels.

Si l’ancien de McGill signait une entente avec les Alouettes ou toute autre formation de la LCF, Montréal enverrait son prochain choix de deuxième ronde à Calgary.

Les Stampeders auraient alors l’option d’inverser le prochain choix du premier tour avec les Alouettes, si celui-ci s’avérait plus élevé que celui de Calgary.

Advenant que les Alouettes ne possèdent pas de choix de premier tour la saison suivante, cette option s’appliquerait l’année d’après.

«Nous sommes heureux d’avoir pu procéder à cette transaction. Laurent (est) une icône du football à Montréal et au Québec, a confié le directeur général des Alouettes Danny Maciocia, par communiqué

«Nous souhaitons le meilleur des succès à Laurent pour la continuité de sa carrière de football et sommes satisfaits que si elle se poursuit au Canada, ce sera dans une ville et un stade qu’il connait très bien.»

Duvernay-Tardif a disputé 54 rencontres en cinq saisons dans la NFL, aidant les Chiefs de Kansas City à remporter le Super Bowl au terme de la saison 2019.

En 2020, l’ancien des Phénix du collège André-Grasset a reçu le trophée Lou Marsh (ex-aequo avec Alphonso Davies), remis à l’athlète de l’année au Canada.

Le Québécois de 31 ans, qui jongle une carrière de médecin et d’athlète professionnel, a choisi de ne pas jouer dans la NFL en 2020 et de son concentrer sur sa carrière en médecine, au coeur de la pandémie, afin d’aider ceux qui en avait le plus besoin.

Cette décision lui a valu un des prestigieux titres de Sportsman of the Year, attribués annuellement par Sports Illustrated.

Choix de sixième ronde (200e au total) lors du repêchage de la NFL en 2014, Duvernay-Tardif a disputé huit rencontres avec les Jets de New York la saison dernière.

Les Stampeders l’ont réclamé en troisième ronde (19e au total) lors du repêchage de la LCF en 2014.