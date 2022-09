Les Alouettes de Montréal se sont relancées avec le dernier séjour à domicile

MONTRÉAL — Les séquences de quatre matchs à domicile dans la Ligue canadienne de football sont rares. Extrêmement rares. Les Alouettes de Montréal ont conservé une fiche de 3-1 pendant cette anomalie du calendrier, ce qui a permis de remettre leur saison sur les rails.

Deux victoires importantes contre les Tiger-Cats d’Hamilton, une autre contre les Lions de la Colombie-Britannique et un revers à la suite d’une performance gênante face au Rouge et Noir d’Ottawa font en sorte que les Alouettes, 6-7 avec ce séjour, se retrouvent maintenant à une seule victoire du seuil psychologique de ,500.

«Je ne suis pas surpris, a indiqué l’entraîneur-chef intérimaire et directeur général Danny Maciocia, quand on lui a parlé de ce que pourrait rapporter une éventuelle victoire contre les Elks d’Edmonton samedi. J’étais surpris quand nous avions une fiche de 2-6. C’est une bonne équipe de football, même si ce n’est pas tout le monde qui me croit. Plusieurs nous avaient probablement déjà écartés. C’est correct. Nous savons ce que nous valons.

«Nous avons de bons joueurs, de bons entraîneurs. De mon côté, je ne fais qu’accompagner ce groupe et j’ai beaucoup de plaisir à le faire actuellement.»

«Je pense qu’on est sur la bonne voie, a pour sa part noté le receveur Eugene Lewis, qui a franchi le cap des 1000 verges par la passe sur le touché gagnant, vendredi. Il y a encore des choses à peaufiner, mais c’est difficile de gagner dans cette ligue. Chaque fois qu’on gagne, surtout contre des adversaires de notre section, c’est considérable. On doit protéger l’avantage que représente le fait de jouer à domicile et c’est ce que nous avons fait.»

Pour le quart Trevor Harris, c’est l’exécution qui fait foi de tout.

«Il s’agit de bien finir nos matchs, a-t-il souligné. C’est la croyance que nous avons dans ce vestiaire: quand la confiance est là, nous pouvons effectuer les gros jeux en fin de rencontre. Il ne s’agit pas de regarder autour et de se demander qui pourrait faire ce gros jeu. Il faut prendre les devants et se dire que je vais être celui qui va l’effectuer. Les gars ont cette mentalité présentement.»

Vendredi, c’est grâce à une production de 20 points en deuxième demie que les Alouettes ont pu récolter une victoire de 23-16 aux dépens des Tiger-Cats.

«Les bonnes équipes trouvent des façons de gagner, a laissé tomber Maciocia. Je vais être prudent, car il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais cette équipe a trouvé une façon de gagner. Nous avons travaillé sans relâche. Cette équipe s’est battue pendant 60 minutes.

«Nous en avons discuté à la mi-temps: il fallait tout laisser sur le terrain. Nous devions dépenser tout notre ‘petit change’, ils ont mis l’effort nécessaire et ont joué les uns pour les autres.»

Maintenant, tous les yeux sont tournés vers les Argonauts de Toronto et le premier rang dans l’Est.

«C’est ce que toutes les équipes veulent: terminer au premier rang et profiter d’une semaine de congé lors de la première semaine des éliminatoires, a indiqué Lewis. Nous allons continuer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre cet objectif.»

Un jalon

Lewis ne fait jamais passer ses exploits personnels avant les succès de l’équipe, mais le brillant receveur de passes était très heureux d’avoir atteint le plateau des 1000 verges par la passe pour la deuxième fois en trois ans.

«C’est immense. Personnellement, je pense que j’aurais dû atteindre ce plateau il y a quelques rencontres, mais les choses ne se passent pas toujours comme vous l’entendez. J’ai toutefois été en mesure de m’ajuster, de ne pas me laisser distraire et de continuer à jouer mon jeu.

«Quand les opportunités se présentent, je tente d’en profiter. C’est ce que je fais tous les jours.»

Malgré une saison écourtée à 14 rencontres en 2021, Lewis avait terminé la campagne avec 964 verges de gains par la passe en 13 matchs joués. En 2019, ce sont 1183 verges que Lewis a amassées. S’il dispute toutes les rencontres des Alouettes et poursuit au même rythme, ce sont près de 1400 verges qu’il pourrait avoir au compteur.