L’équipe Jumbo-Visma de Roglic gagne la première étape du Tour d’Espagne

The Associated Press

The Associated Press

UTRECHT, Pays-Bas — Primoz Roglic a commencé sa quête d’un quatrième titre consécutif du Tour d’Espagne de la bonne façon alors que son équipe Jumbo-Visma a remporté le contre-la-montre par équipe initial aux Pays-Bas, vendredi.

Les cyclistes de Jumbo-Visma ont terminé 13 secondes devant ceux d’Ineos Grenadiers et 14 secondes devant Quick-Step Alpha Vinyl.

Michael Woods, d’Ottawa, et ses coéquipiers d’Israel-Premier Tech ont terminé à 64 secondes des vainqueurs.

Le coéquipier de Roglic Robert Gesink, qui est Néerlandais, aura l’honneur de porter le maillot rouge de meneur à sa neuvième participation au Grand Tour.

«Il est celui qui le mérite le plus. C’est toujours un plaisir de courir à ses côtés après autant d’années, a dit Roglic. J’ai commencé avec lui dans l’équipe et il m’a beaucoup appris et c’est spécial de gagner chez lui avec une équipe locale.»

On n’était pas certain si Roglic serait en mesure de défendre son titre de la Vuelta puisqu’il s’est blessé durant le Tour de France, ce qui a affecté sa préparation.

«Je suis suffisamment en bonne condition pour gagner aujourd’hui, a dit Roglic. J’en suis très heureux. J’ai eu du plaisir aujourd’hui, les gars ont fait du bon travail. Il reste encore 21 jours!»

Le Tour d’Espagne est le seul parmi les Grands Tours que Roglic a gagné. Son meilleur résultat au Tour de France est une deuxième place, et au Giro d’Italie, une troisième place. Il tentera de rejoindre l’Espagnol Roberto Heras (2000, 2003 à 2005) en tant que seuls cyclistes avec quatre titres de la Vuelta à son palmarès. Tony Rominger et Alberto Contador l’ont également gagnée trois fois.

Les deuxième et troisième étapes auront aussi lieu aux Pays-Bas.