L’équipe féminine du Canada se qualifie pour la Coupe du monde de 2023

MONTERREY, Mexique — L’équipe féminine de soccer du Canada s’est qualifiée pour la Coupe du monde de soccer de 2023 grâce à un triomphe de 1-0 contre le Panama au championnat féminin de la Concacaf, vendredi soir.

Autrice d’un doublé important lors du premier match du tournoi, Julia Grosso a été l’héroïne du Canada et a marqué le seul but de la rencontre à la 64e minute. Après avoir cueilli le ballon au point de penalty, Grosso a effacé une défenseuse avec un crochet et a terminé la manoeuvre avec un tir du pied gauche.

Le Canada participera à une huitième Coupe du monde consécutive.

Accessoirement, les Canadiennes ont obtenu leur billet pour la phase à élimination directe du tournoi de la Concacaf.

Après des victoires contre Trinité-et-Tobago et le Panama, l’Unifolié tentera de conclure sa phase de groupe avec une fiche parfaite.

Le Canada, champion en titre des Jeux olympiques, est classé au 6e rang mondial et affrontera le Costa Rica (37e) lundi pour le premier rang du groupe B.

Le Costa Rica, qui a également remporté ses deux premières rencontres, s’est qualifié pour la Coupe du monde et la phase à élimination directe compte tenu de la victoire du Canada.

Les Costaricaines participeront à une deuxième Coupe du monde de leur histoire en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles ont également participé à l’édition 2015 du tournoi.

Dans le Groupe A, les États-Unis ont obtenu leur laissez-passer pour la Coupe du monde grâce à des victoires de 3-0 contre Haïti et 5-0 contre la Jamaïque. Le Mexique fait également parti de ce groupe.

Les pays qui termineront en troisième place de leur groupe devront passer par un barrage intercontinental pour se qualifier pour la Coupe du monde.

Le tournoi de huit équipes, qui se déroulera jusqu’au 18 juillet, sert également de phase de qualification pour la région de la Concacaf pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Seulement le pays gagnant du championnat de la Concacaf va s’assurer d’une place aux Jeux olympiques. Les équipes qui prendront le deuxième et troisième rang s’affronteront en septembre 2023 pour se disputer la dernière place disponible.