L’équipe féminine du Canada pour le Mondial des moins de 18 ans est annoncée

CALGARY — Le Canada a annoncé pour une deuxième fois en moins de cinq mois les joueuses qui formeront son équipe en vue du Championnat mondial féminin des moins de 18 ans.

Les trois gardiennes, sept défenseures et 13 attaquantes choisies par Hockey Canada porteront l’unifolié à ce tournoi, qui se déroulera du 6 au 13 juin à Madison et à Middleton, au Wisconsin.

Le tournoi, qui était à l’origine prévu en janvier à Linköping et à Mjolby, en Suède, a été déplacé aux États-Unis et remis au mois de juin.

Le Championnat mondial féminin des moins de 18 ans a été annulé moins de deux semaines avant qu’il soit lancé en raison de la pandémie de COVID-19.

On ne savait pas à ce moment si le tournoi allait avoir lieu en 2022, mais dans le but de reconnaître les efforts des joueuses, Hockey Canada avait annoncé sa formation le 20 janvier.

Toutes ces joueuses ont été invitées à tenter leur chance à nouveau lors d’un camp de sélection à Calgary. Toutes sauf deux attaquantes et une défenseure ont été nommées dans l’équipe une deuxième fois.

L’équipe composée de joueuses nées en 2004 et 2005 a été choisie par l’entraîneur-chef Howie Draper, ses adjointes Vicky Sunohara et Tara Watchorn ainsi que l’entraîneur des gardiennes Gord Woodhall, en consultation avec la directrice des opérations hockey Gina Kingsbury et la responsable du dépistage et du développement des joueuses Cherie Piper.

Jade Iginla, la fille du membre du Temple de la renommée Jarome Iginla, a été choisie parmi les 13 attaquantes.

Elle a rejoint à l’attaque Rhea Hicks, McKenna Van Gelder, Emmalee Paid, Alex Law, Avi Adam, Reichen Kirchmair, Jordan Baxter, Jocelyn Amos, Alexia Aubin, Madison Chantler, Holly Abela et Karel Prefontaine.

Sarah Swiderski Tova Henderson, Sarah MacEachern, Brooke Disher, Ava Murphy, Alyssa Regalado et Piper Grober ont été choisies à l’arrière.

Hailey MacLeod, Lucy Phillips et Mari Pietersen seront les gardiennes du Canada.

Le tournoi de 2021, prévu à Linköping et à Mjolby, a été annulé en raison de la pandémie et les joueuses nées en 2003 n’ont pas eu l’occasion d’y participer.

Le Canada se trouve dans le Groupe A en compagnie de la Finlande, de la Suède et des États-Unis. Le Groupe B comprend la Tchéquie, l’Allemagne, la Slovaquie et la Suisse.

Les Canadiennes amorceront la ronde préliminaire contre la Finlande, le 6 juin. Elles se mesureront ensuite à la Suède, le 7 juin, et les États-Unis, le 9 juin.