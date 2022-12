L’équipe allemande de bobsleigh domine le samedi à Park City

The Associated Press

The Associated Press

PARK CITY, Utah — L’Allemand Francesco Friedrich a poursuivi son début de saison parfait en remportant l’épreuve du bob à quatre et signant ainsi sa 70e victoire en Coupe du monde de bobsleigh, samedi.

Friedrich et ses compagnons Thorsten Margis, Candy Bauer et Alexander Schüller ont terminé les deux manches en un temps total de 1 minute et 33,62 secondes.

L’Allemagne a raflé le podium de l’épreuve. Le quatuor de Johannes Lochner (1:33,85) et celui de Christoph Hafer (1:33,86) ont respectivement pris le deuxième et troisième échelon.

Friedrich — le champion en titre des Jeux olympiques et de la Coupe du monde — a triomphé lors des quatre courses auxquels il a participé cette saison. Après avoir remporté l’or en bob à deux et en bob à quatre à Whistler, en Colombie-Britannique, il a fait de même à Park City.

Le seul quatuor canadien en lice, dont le bob était piloté par Taylor Austin, a conclu en neuvième position.

L’Allemagne a remporté cinq des six médailles disponibles samedi, après avoir décroché l’or et l’argent dans l’épreuve féminine de bob à deux plus tôt dans la journée.

Kim Kalicki a signé sa deuxième victoire en autant de départs cette saison, faisant équipe avec Leonie Fiebig pour terminer en 1:37,37. Laura Nolte et Lena Neunecker ont terminé deuxième en 1:37.60.

Kaillie Humphries a obtenu sa quatrième médaille — deux en bobsleigh, deux en monobob — de la saison pour les États-Unis, faisant équipe avec Jasmine Jones. Elles ont complété le podium grâce à un chrono de 1:37,69.

La meilleure paire canadienne a été celle de Bianca Ribi et Niamh Haughey, qui a dû se contenter du cinquième échelon.

Le circuit de la Coupe du monde de bobsleigh et de skeleton se rendra dans deux semaines à Lake Placid, dans l’État de New York, pour la dernière étape avant les vacances du temps des Fêtes.