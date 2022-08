L’entraîneur-chef des Seahawks Pete Carroll est déclaré positif à la COVID-19

The Associated Press

RENTON, Wash. — L’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle, Pete Carroll, a été déclaré positif à la COVID-19, selon ce que l’équipe a annoncé lundi.

Les Seahawks ont publié une déclaration environ une heure avant le début de leur cinquième entraînement au camp estival.

L’équipe de Seattle a mentionné que Carroll — qui est entièrement vacciné — a reçu un test positif dimanche, qu’il présente des symptômes légers et qu’il reste à la maison. Carroll a l’intention de participer virtuellement aux réunions d’équipe jusqu’à ce qu’il soit autorisé à la rejoindre.

Carroll est l’entraîneur-chef le plus âgé de la NFL et il fêtera son 71e anniversaire de naissance à la mi-septembre. Il était un grand défenseur des vaccins contre la COVID-19 et il était fier de dire que les Seahawks avaient conclu la saison 2020 sans qu’un seul joueur soit déclaré positif au virus.

Les Seahawks n’ont pas précisé qui dirigerait les entraînements pendant l’absence de Carroll. Ils doivent organiser un match simulé au Lumen Field, samedi, et ce serait le plus tôt que Carroll pourrait rejoindre l’équipe.