L’éclosion de Lafleur dans la LNH a tardé, mais a été spectaculaire

À l’exception, peut-être, de Gilbert Perreault un an auparavant, rarement un joueur issu des rangs juniors avait jusque-là été aussi attendu que Guy Lafleur, en 1971, en raison de ses performances hors du commun à ses deux saisons avec les Remparts de Québec dans la LHJMQ.

Cette attente a connu son aboutissement le 10 juin 1971 à l’hôtel Reine-Élizabeth, à Montréal. Aidé par une astucieuse transaction du directeur général Sam Pollock avec les Golden Seals de la Californie l’année précédente, le Canadien de Montréal réclame Lafleur au tout premier rang du repêchage.

Le 22 mai 1970, Pollock avait cédé aux Golden Seals un choix de première ronde au repêchage de 1970 et un attaquant du nom d’Ernie Hicke, qui n’avait encore joué aucun match dans la Ligue nationale, en retour du défenseur François Lacombe et du premier choix des Golden Seals en 1971.

Admis dans la LNH lors de l’élargissement des cadres de 1967, les Golden Seals n’ont amassé que 45 points en 78 matchs en 1970-1971, un total inférieur à ceux des Sabres de Buffalo et des Canucks de Vancouver, deux équipes d’expansion. Du coup, ils ont terminé au dernier rang du classement général de la ligue, assurant au Canadien de détenir le tout premier choix du repêchage.

Pollock a donc jeté son dévolu sur Lafleur, qu’il a préféré à Marcel Dionne, l’autre grande vedette du hockey junior de l’époque. Les deux Québécois s’étaient affrontés peu de temps auparavant lors du Championnat de l’Est canadien entre les Remparts et les Black Hawks de St. Catharines, prélude à la conquête de la Coupe Memorial par les Remparts contre les Oil Kings d’Edmonton.

«C’est un rêve d’enfance que je réalise. Il serait faux de dire que je ne m’y attendais pas, mais je suis tout de même très soulagé que ce soit terminé», avait déclaré Lafleur au quotidien La Presse, le jour du repêchage.

La décision du Canadien de choisir le surdoué des Remparts est survenue à peine 24 heures après l’annonce de la retraite du légendaire Jean Béliveau qui venait de gagner la 10e coupe Stanley de sa carrière, trois semaines plus tôt.

Du coup, aux yeux des amateurs et observateurs du hockey au Québec, Lafleur est perçu comme l’éventuel successeur de l’ancien capitaine du Tricolore pour maintenir la tradition victorieuse du Canadien.

Or, les trois premières saisons de Lafleur laissent un peu tout le monde sur son appétit.

Sa première campagne, en 1971-1972, est somme toute respectable alors qu’il obtient 29 buts et 64 points en 73 matchs. Toutefois, Dionne, avec les Red Wings de Detroit, et Richard Martin, un autre joueur recrue avec les Sabres, font mieux que Lafleur avec 77 et 74 points, respectivement.

Lafleur inscrit son premier point dans la LNH — une mention d’aide sur un but d’Yvan Cournoyer — dès son premier match, le 9 octobre 1971 lors d’un verdict nul de 4-4 contre les Rangers de New York au Forum.

Il doit toutefois patienter six autres matchs pour marquer son premier but. Le samedi 23 octobre, dans un autre édifice sportif connu sous le nom de «Forum» — celui de Los Angeles — Lafleur enfile l’éventuel but victorieux contre le gardien Gary Edwards à 18:52 de la deuxième période lors d’un gain de 3-1 face aux Kings.

Au-delà du soulagement que le principal intéressé avait pu ressentir, la prestation de Lafleur semblait avoir convaincu l’entraîneur-chef Scotty Bowman que son attaquant recrue était destiné à connaître du succès à l’aile droite davantage qu’à la position de joueur de centre, qu’il avait occupée à ses premiers matchs de la saison.

«Il est évident que Lafleur est plus à l’aise à l’aile droite. Il m’a donné l’impression de mieux anticiper le jeu qu’au centre. Et le fait de l’avoir marqué, ce premier but, est susceptible de lui donner confiance et d’alléger la pression qui l’a affecté depuis le début», avait mentionné Bowman, dans un texte du journal La Presse du lundi 25 octobre.

Lafleur complète un premier tour du chapeau en carrière le 11 décembre, contre les North Stars du Minnesota, et en obtient un second six jours plus tard, à Vancouver.

La saison suivante, Lafleur voit sa production fléchir légèrement, alors qu’il inscrit 28 buts et 55 points en 69 matchs.

La troisième est encore moins bonne, proportionnellement, alors qu’il doit se contenter de 21 buts et 56 points en 73 rencontres, dont seulement deux matchs de deux buts.

Note encourageante, cependant: Lafleur amasse 11 points lors des neuf dernières parties du calendrier, un signe, peut-être, qu’un déblocage va survenir.

C’est ce qui se produit lors de la quatrième campagne de Lafleur dans la LNH, celle où, enfin, il répondra aux attentes du Canadien et des amateurs. Surtout, elle lui servira de tremplin vers le statut de joueur no 1 dans la ligue.

Délaissant le casque qu’il avait porté pendant ses trois premières saisons, et dévoilant une chevelure qui vole vers l’arrière pendant d’explosives poussées vers le filet adverse, Lafleur devient irrésistible.

Entre les saisons 1974-1975 et 1979-1980, il amasse 766 points en 462 matchs, une moyenne de 1,66 point par rencontre. Lors de quatre de ces six campagnes, il domine la LNH au chapitre des buts gagnants.

L’éclosion de Lafleur s’amorce avec des récoltes de 53 buts et 119 points — deux records d’équipe à l’époque — en 70 matchs en 1974-1975. Il termine au quatrième rang du classement des marqueurs, mais sa moyenne de 1,7 point par match est la meilleure dans la LNH.

Il connaît 14 matchs avec au moins deux buts, incluant deux tours du chapeau — ses premiers depuis sa saison recrue — et une première performance de quatre buts, contre les Penguins de Pittsburgh, le 26 janvier.

La saison suivante, il amasse 56 buts et 125 points en 80 parties, des performances qui lui valent ses premiers trophées individuels, le Art-Ross remis au meilleur marqueur du circuit, et le Lester-B.-Pearson décerné au joueur par excellence dans la LNH.

Une saison de rêve

En 1976-1977, au sein d’une équipe qui ne subit que huit défaites et amasse 60 victoires et 132 points en 80 matchs, Lafleur totalise 136 points, un record d’équipe, dont 56 buts. Son ratio défensif est de plus-89, bon pour le deuxième rang dans la LNH derrière son coéquipier Larry Robinson (plus-120).

Il ajoute 26 points, dont 17 aides, un autre record d’équipe, en 14 matchs éliminatoires.

Du 1er février au 3 avril 1977, il inscrit au moins un point lors de 28 matchs consécutifs, un record de la LNH à l’époque (battu par Wayne Gretzky en 1982-1983) et une séquence qui demeure inégalée dans l’histoire du Canadien.

Pendant cette série de succès, interrompue seulement parce que le calendrier régulier avait pris fin, il marque 19 buts et ajoute 42 aides pour un total de 61 points, une moyenne de 2,18 points par rencontre.

Lors des séries éliminatoires qui suivent, il obtient au moins un point dans 13 des 14 matchs de son équipe, incluant lors des neuf premiers. Durant ces neuf parties, il amasse sept buts et 17 points.

Tenu en échec lors du sixième match de la série contre les Islanders de New York, Lafleur se remet en marche face aux Bruins de Boston lors de la finale.

Face à ses grands rivaux, le Canadien balaie la série quatre de sept et Lafleur participe à neuf des 16 buts du Canadien, dont les six derniers au Garden de Boston, l’intimidant château fort des Bruins.

Un match en particulier retiendra l’attention: le troisième, le 12 mai, à Boston. Après que John Wensink, davantage reconnu pour sa robustesse que pour ses habiletés de hockeyeur, eut laissé entendre qu’il allait régler le cas de Lafleur si les deux joueurs devaient se retrouver sur la glace en même temps, l’ailier droit du Tricolore répond avec une performance de deux buts et deux aides lors d’un gain de 4-2.

«En tous les cas, je leur ai fermé la gueule en maudit!» avait lancé Lafleur aux journalistes francophones.

«C’est vrai, c’est ma plus grande satisfaction personnelle dans une partie éliminatoire. On a beau dire, ‘s’ils veulent m’avoir, il va falloir qu’ils patinent’, on pense quand même à ce qui peut arriver. J’avais un petit peu peur de recevoir un coup sournois, mais ce ne fut pas le cas… J’étais plus nerveux que d’habitude, mais je joue mieux quand je suis nerveux», avait-il enchaîné.

Deux jours plus tard, il ajoute deux aides, dont celle menant au but gagnant de Jacques Lemaire, en prolongation, dans une victoire de 2-1 qui permet au Canadien de remporter une deuxième coupe Stanley consécutive.

Les exploits de Lafleur en 1976-1977 lui valent quatre honneurs individuels: le Art Ross, le Hart (joueur le plus utile), le Lester B. Pearson et le Conn-Smythe (joueur par excellence des séries éliminatoires).

Il reçoit aussi le Trophée Lionel Conacher, décerné à l’athlète par excellence au pays en 1977 au scrutin de La Presse Canadienne.

En 1977-1978, il devient le seul autre joueur dans l’histoire du Canadien à marquer 60 buts, répétant l’exploit de son coéquipier de trio Steve Shutt un an plus tôt. Lafleur se voit remettre les trophées Ross et Pearson pour une troisième année de suite, et mérite son deuxième trophée Hart d’affilée.

En 1978-1979, il inscrit 13 filets victorieux, un record chez le Tricolore. Ce total lui confère le sixième rang, ex aequo avec cinq autres joueurs, pour le plus grand nombre de buts gagnants lors d’une même saison dans la LNH. De plus, il obtient au moins un point dans 23 matchs d’affilée, entre le 23 novembre 1978 et le 13 janvier 1979. Ainsi, au terme de la saison 1978-1979, il est le détenteur des deux plus longues séquences du genre dans l’histoire de la LNH.

Grâce à son brio, il est invité à participer aux tournois internationaux de la Coupe Canada de 1976 et de 1981, et à la Coupe du Défi face à l’équipe nationale de l’Union soviétique, présentée à New York en 1979.