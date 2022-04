Leclerc devance Verstappen lors la deuxième séance d’essais du Grand Prix d’Australie

The Associated Press

MELBOURNE, Tenn. — Le pilote Ferrari Charles Leclerc s’est révélé le plus rapide lors de la deuxième séance d’essais libres, vendredi, en vue du Grand Prix d’Australie, juste devant le champion du monde en titre Max Verstappen.

Leclerc a réalisé un temps d’une minute, 18,978 secondes sur le tracé reconfiguré d’Albert Park, avec Verstappen à 0,245 seconde au volant de sa Red Bull. Le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, qui était en tête après la première séance d’essais, a fini troisième.

«La journée a été assez positive. L’adhérence en piste était bonne et les bosses sont nettement moins prononcées. C’est un peu plus fluide et cela rend la piste plus agréable aussi parce que vous pouvez en fait attaquer un peu plus les virages, a expliqué Verstappen. Nous sommes encore un peu loin de Ferrari, mais je pense que ce week-end, nous pouvons peut-être nous rapprocher encore un peu.»

Le pilote McLaren Daniel Ricciardo, devant son public, s’est classé 10e et le septuple champion Lewis Hamilton (Mercedes) n’a pu faire mieux que 13e.

Le Québécois Lance Stroll, qui a provoqué le seul drapeau rouge de la deuxième séance lorsqu’il a perdu une partie de son garde-boue avant-gauche, s’est classé 14e à 1,633 seconde du meneur. Son coéquipier Sebastian Vettel a été privé de la deuxième séance après avoir connu une panne de moteur lors de la première.

Il y aura une autre séance d’essais, samedi, avant les qualifications de l’après-midi en prévision de la course de dimanche.

Leclerc a remporté la course d’ouverture de la saison à Bahreïn et Verstappen a enlevé la deuxième en Arabie saoudite, toutes deux en mars.

Dans le cadre d’une rénovation majeure de la piste de Melbourne, cinq virages ont été reconfigurés à Albert Park et deux ont été complètement supprimés, ce qui signifie que les temps des essais étaient généralement cinq secondes plus rapides que lors des courses précédentes.

Les séances de vendredi ont eu lieu 756 jours après l’annulation de la course de 2020 à la dernière minute en raison de la pandémie de COVID-19 avec des spectateurs faisant la queue aux portes des installations pour la première séance, le 13 mars de la même année.

Sainz et Leclerc ont signé les meilleurs chronos de la première séance, mais Sainz a modéré les attentes envers Ferrari. Et ce malgré la victoire et une deuxième place de Leclerc ainsi que les troisième et deuxième positions de Sainz lors des deux premières courses.

«Nous n’arrêtons pas de dire que Red Bull et Mercedes sont les favoris, car nous n’avons pas été dans la lutte pour le titre ces dernières années, a confié l’Espagnol. Nous sommes toujours très prudents. Nous savons que nous avons mis en place une excellente voiture en piste, mais ces deux équipes se disputent le titre depuis deux ou trois ans.

«Ils savent à quel point ils doivent s’améliorer, ils savent exactement ce qu’ils doivent faire. Et nous manquons peut-être un peu de cette expérience.»

Leclerc a abondé dans le même sens.

«Même si nous sommes en tête… nous n’avons disputé que deux courses, il est donc encore trop tôt pour penser au championnat», a laissé entendre Leclerc.

Leclerc avait révélé avant les premières séances d’essais qu’il pensait que les changements de la piste pourraient donner un avantage à Red Bull.

«Pour notre voiture, je préférerais rester avec l’ancien tracé, mais ce n’est que du point de vue des performances, a ajouté Leclerc. La seule raison pour laquelle je dis cela, c’est parce que les Red Bull semblent être très fortes dans les lignes droites … et il y a beaucoup de lignes droites en général maintenant, donc nous pourrions avoir un peu plus de mal.»

Après deux courses, Leclerc mène le championnat des pilotes avec 45 points, suivi de Sainz avec 33 et Verstappen avec 25.

Verstappen espère améliorer sa position après la course de dimanche.

«Sur le long terme, je pense que tout a bien fonctionné, et nous avons réalisé de bonnes améliorations aujourd’hui, a affirmé Verstappen après la deuxième séance. Nous allons dans la bonne direction et nous essaierons de construire à partir de là demain.»