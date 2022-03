LeBron James dépasse Karl Malone au 2e rang des pointeurs dans l’histoire de la NBA

Noah Trister, The Associated Press

Noah Trister, The Associated Press

WASHINGTON — LeBron James s’est emparé seul du deuxième rang des pointeurs dans l’histoire de la NBA, samedi soir, en dépassant Karl Malone au deuxième quart du match entre les Lakers de Los Angeles et les Wizards de Washington.

James est désormais à la poursuite de Kareem Abdul-Jabbar au sommet. Samedi, il manquait 19 points à la vedette des Lakers pour rejoindre Malone et ses 36 928 points en carrière. Après un premier quart de six points, James s’est lancé dans une séquence endiablée au deuxième quart en enfonçant un dunk et en enfilant trois tirs de trois points.

Le dernier de ces paniers de longue distance lui a permis de rejoindre Malone, puis un tir en foulée en se faufilant par la porte de derrière, lui a permis de s’emparer seul du deuxième rang de l’histoire avec 5:20 à faire avant la mi-temps.

Quelques instants plus tard, alors que Tomas Satoransky des Wizards s’apprêtait à profiter de lancers francs, l’exploit de James a été souligné sur l’écran géant et la foule a offert une ovation à «King James». Ce dernier a remercié la foule d’un geste de la main.

James a ensuite quitté le terrain et a reçu les félicitations de ses coéquipiers.

Abdul-Jabbar a marqué 38 387 points au cours de son illustre carrière. James pourrait briser ce record dès la saison prochaine s’il peut demeurer en santé.