LeBron James aspire encore à remporter un autre championnat de la NBA

Tim Reynolds, The Associated Press

MIAMI — C’était en 2006. LeBron James n’était pas encore à mi-chemin de son premier passage à Cleveland. Il a atteint les séries une première fois, il est déjà devenu une star planétaire. À 21 ans, il a inscrit en moyenne 30,2 points par match.

Transportons nous 16 ans plus tard. Il a quitté Cleveland, est parti à Miami, a remporté deux championnats, s’est marié, est devenu père de trois enfants, est retourné à Cleveland, a remporté un autre championnat, est parti à Los Angeles et a remporté un quatrième championnat, avec les Lakers.

Il reste une immense vedette. Il alimente les conversations quant au meilleur joueur de tous les temps. À 37 ans, il a affiché une moyenne de 30,1 points par rencontre.

Disputant une 20e saison, James aura 38 ans vendredi. Personne dans l’histoire de la NBA n’a offert en moyenne autant de points comme athlète de 37 ans. Même pas proche.

Karl Malone a eu une moyenne de 23,2 points à cet âge; pour Kareem Abdul-Jabbar et Julius Erving, c’était 20,2. Dans l’histoire de la NBA, 150 joueurs y étaient encore à 37 ans. La récolte moyenne des 149 autres a été de 8,3 points par match.

Et James ne ralentit pas. Il a récolté en moyenne plus de points à 37 ans qu’à 22. Ou 23. Ou 24. Ou à tout autre âge au cours des 16 dernières années.

«Je sais à quel point il travaille intensément sur son jeu, a déclaré l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham. Tout le temps qu’il passe au gymnase. Et il n’est pas là à tirer distraitement, au hasard. Il s’efforce d’être prêt à pouvoir frapper de n’importe où sur le terrain.»

James s’approche du record de points d’Abdul-Jabbar – il lui manque 574 points pour le rejoindre.

«Je consacre énormément au basket, a dit James. Je sais quels efforts j’y mets physiquement, mentalement et tout ça.

«Cela dit, j’avoue que je me surprends quand même à l’occasion. Quand on regarde l’histoire de la ligue, il n’y a pas eu beaucoup de cas de jouer à ce niveau pendant si longtemps et avec une telle feuille de route.»

À 37 ans, il a fourni en moyenne non seulement 30,1 points, mais 8,5 rebonds et 6,2 passes.

Seuls six joueurs de cet âge ont eu plus de rebonds en moyenne et seuls quatre ont obtenu plus de passes – Steve Nash, Chris Paul, Jason Kidd et John Stockton.

James pourrait rattraper Abdul-Jabbar en février. Et comme il n’a pas l’intention d’arrêter de jouer de sitôt, le record pourrait être hors de portée au moment où il dira que c’est terminé.

«Il raffine constamment son art, a déclaré le pilote du Heat Erik Spoelstra, le seul entraîneur à avoir remporté plus d’un championnat avec James. Il va continuer à ajouter de nouvelles cordes à son arc. Ce n’est pas un irritant ou une source d’ennui pour lui et ça se voit.

«Il est comme un ordinateur. Quand il voit un autre joueur travailler sur quelque chose, ou faire quelque chose en particulier, il se dit, ‘oh, je veux essayer ça’.»

Les Lakers ont une fiche de 14-21 et composent avec l’absence d’Anthony Davis – ce dernier est blessé au pied, et on ne sait pas quand il pourra revenir au jeu.

Ils tentent d’éviter de rater les séries pour une deuxième saison consécutive.

Depuis que James et Davis ont mené les Lakers au titre en 2020, l’équipe n’a pas remporté de série, ayant été écartée au premier tour en 2021.

James a une moyenne de 27,8 points, 8,1 rebonds et 6,6 passes cette saison.

Il n’a jamais terminé une saison avec des moyennes aussi élevées dans ces trois catégories – pas même dans aucune des quatre saisons où il a été le joueur le plus utile.

«Je veux continuer de pouvoir espérer un championnat, a dit James. Je sais ce que je peux encore apporter à un club qui a les bons éléments.»

Il sera un joueur étoile de 38 ans dans l’Utah en février; seuls cinq autres joueurs ont participé à la classique annuelle à 38 ans ou plus.

Les Lakers sont à trois matches et demi de la dernière place en vue du tournoi de qualification.

James ne sait pas combien de temps encore il veut jouer, mais il sait ce qu’il veut accomplir.

«Je suis un gagnant et je veux gagner, a dit James. Je veux être en position d’aspirer au titre. Ç’a toujours été ma passion et mon objectif depuis que je suis arrivé dans la ligue à 18 ans, venant d’Akron. Je sais qu’il faut des étapes pour y arriver. Et une fois que vous y êtes, vous savez comment vous y rendre.

«Jouer au basket à ce niveau juste pour jouer au basket, ce n’est pas dans mon ADN. On verra bien. On verra à quel point mon esprit va rester frais et dispos lors des prochaines années.»