Leblanc: un simple, un but volé et un point marqué dans un gain des Marlins

The Associated Press

PHILADELPHIE — Charles Leblanc a cogné un simple, volé un but et marqué un point, jeudi, aidant ainsi les Marlins de Miami à l’emporter 3-0 contre les Phillies de Philadelphie.

En sixième, le Québécois de 26 ans a frappé un simple avant de voler un deuxième but dans les grandes ligues.

Le Lavallois a ensuite croisé le marbre sur un double de Lewin Diaz, portant le score au compte final.

En 11 matches dans le baseball majeur, Leblanc se distingue avec une moyenne au bâton de ,410 (16 en 39), incluant un circuit.

Il a frappé en lieu sûr dans toutes ses rencontres sauf une, le 3 août (un match de 0 en 3 contre les Reds, à Miami).

Leblanc totalise quatre doubles, cinq points marqués et deux buts volés.

Edward Cabrera (3-1) n’a permis que trois simples en cinq manches et deux tiers, retirant six frappeurs au bâton.

En neuvième, Tanner Scott a permis deux simples et un but sur balles, mais il s’est tiré d’embarras avec deux retraits sur des prises et un roulant au premier coussin. Il a ainsi récolté un 16e sauvetage.

Scott avait aussi dû se charger de mettre fin à la huitième. Avec deux coureurs sur les buts, il l’a fait en retirant au bâton le frappeur suppléant J.T. Realmuto.

«C’est devenu plutôt palpitant à la fin. Mais nous avons pu compléter le travail», a déclaré le gérant des Marlins, Don Mattingly.

«Tanner rend les choses palpitantes. Il n’y a pas beaucoup (de sauvetages) faciles, mais on dirait qu’il finit par faire la besogne la plupart du temps», a ajouté Mattingly.

Les Marlins vont accueillir les Braves d’Atlanta de vendredi à dimanche pour une série de quatre matchs, dont un programme double, samedi.

Bryson Stott a cogné deux coups sûrs pour les Phillies, qui avaient gagné leurs sept dernières rencontres.

Kyle Gibson (7-5) a donné trois points et six coups sûrs en six manches.