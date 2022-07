Leblanc à un coup de Boutier et de Ko après trois rondes à l’Omnium écossais

IRVINE, Royaume-Uni — La Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc a inscrit le meilleur score de la journée, 66, six sous la normale, et elle se retrouve à un coup de la tête avec une ronde à disputer à l’Omnium écossais de la LPGA.

Leblanc s’est retrouvée provisoirement en tête avant de commettre son seul boguey de la journée au 16e trou. Elle s’est rachetée avec un septième oiselet au 18e trou.

Après 54 trous, Leblanc présente une fiche cumulative de 202, 14 coups sous la normale, à égalité avec l’Allemande Leonie Harm.

La golfeuse âgée de 33 ans est en quête d’une première victoire sur le circuit de la LPGA. Elle a trois top-10 à son palmarès, dont deux cette saison.

«Je frappe la balle solidement depuis le début de la semaine. J’adore jouer en Écosse. Je ne sais pas ce que c’est. C’est un parcours de golf différent, des conditions différentes, et j’adore tout ça ici», a déclaré Leblanc, dans des commentaires reproduits sur le site internet du Circuit européen féminin.

«C’est excitant, c’est certain, a-t-elle ajouté. J’ai d’assez bonnes sensations avec mon élan en ce moment et avec mes coups roulés aussi. Je suis dans un très bon état d’esprit en vue de demain et je vais simplement essayer de répéter la même chose.»

La Néo-Zélandaise Lydia Ko et la Française Céline Boutier se partagent la tête à moins-15 après 54 trous.

Ko, qui a terminé à égalité au troisième rang la semaine dernière au Championnat Evian, possédait une avance de deux coups avant la reprise des activités samedi matin au Dundonald Links. Elle s’est toutefois contentée d’un pointage de 71 lors d’une ronde en dents de scie.

Boutier l’a rejoint en tête grâce à une ronde de 67.

La Sud-Coréenne Eun-Hee Ji (70) et l’Américaine Lilia Vu (71) se retrouvent aussi à distance de frappe à moins-13. L’Américaine Cheyenne Knight (67) et la Thaïlandaise Wichanee Meechai (70) suivent à moins-12.