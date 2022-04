Le Wild effectue une remontée spectaculaire pour vaincre les Kings

The Associated Press

ST. PAUL, Minn. — Matt Boldy et Jared Spurgeon ont chacun eu un but et une mention d’assistance menant le Wild du Minnesota a effacé un déficit de trois buts pour venir à bout des Kings de Los Angeles 6-3, dimanche.

Kirill Kaprizov a égalisé un record d’équipe pour le plus grand nombre de buts en une saison avec son 42e filet de la campagne. Mats Zuccarello, Marcus Foligno et Nick Bjugstad ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a un dossier de 10-1-2 à ses 13 dernières parties.

Rasmus Kupari, Carl Grundstrom et Adrian Kempe ont marqué pour les Kings, qui ont perdu leurs trois dernières parties.

Les Kings accusent quatre points de retard sur les Oilers d’Edmonton et le second rang de la section Pacifique. En raison de la défaite, les Kings ont joué un match de plus que les Golden Knights de Vegas, mais maintiennent leur avance de deux points.

Marc-André Fleury a réalisé 31 arrêts pour le Wild. Il a notamment stoppé les 29 derniers tirs.

Cal Petersen a bloqué 27 tirs dans la défaite.