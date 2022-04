Le Wild bat l’Avalanche 4-1 et s’assure de l’avantage de la glace au premier tour

Mike Cook, The Associated Press

SAINT PAUL, Minn. — Kirill Kaprizov a récolté un but et une mention d’aide et le Wild du Minnesota a battu l’Avalanche du Colorado 4-1, vendredi soir.

Jordan Greenway, à deux occasions, et Tyson Jost ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour le Wild, qui s’est assuré de l’avantage de la glace pour le premier tour éliminatoire.

Le Wild n’avait besoin que d’un point pour s’en assurer d’amorcer la série au Xcel Energy Center, où il a signé 31 victoires. Il s’agit d’un record d’équipe.

La troupe du Minnesota présente une fiche de 10-1-2 à ses 13 dernières sorties et de 21-3-4 à ses 28 derniers matchs.

Marc-André Fleury a réalisé 27 arrêts. Il montre un dossier de 9-2-0 depuis qu’il a été acquis par le Wild à la date limite des échanges.

Nazem Kadri a répliqué pour l’Avalanche, qui a reposé plusieurs de ses joueurs clés parce qu’elle était déjà assurée du premier rang de l’Association Ouest. Pavel Francouz a repoussé 18 rondelles.