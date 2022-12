Le vétéran lanceur Justin Verlander se joint officiellement aux Mets de New York

Ronald Blum, The Associated Press

Ronald Blum, The Associated Press

NEW YORK — Justin Verlander n’avait qu’un mot pour expliquer ce qui l’a convaincu de signer avec les Mets de New York : « Steve ».

Comme dans le nom du propriétaire Steve Cohen et de sa volonté de dépenser sa fortune en fonds spéculatifs pour apporter à l’équipe son premier titre de la Série mondiale depuis 1986.

«J’ai fait un acte de foi, et nous voilà quelques semaines plus tard, et je pense que cet acte de foi a porté ses fruits», a déclaré Verlander mardi lors d’une conférence de presse au Citi Field.

Verlander a accepté un contrat de deux ans d’une valeur de 86,7 millions de dollars le 5 décembre, dans le cadre d’un programme de dépenses pendant l’entre-saison qui a engagé une somme globale de 476,7 M$ US pour l’embauche de sept joueurs autonomes.

Les Mets ont également recruté les lanceurs Kodei Senga et José Quintana, fait signer de nouvelles ententes au voltigeur de centre Brandon Nimmo et au stoppeur Edwin Díaz, embauché le releveur David Robertson et conclu un accord avec le receveur Omar Narváez qui est en attente d’un examen médical.