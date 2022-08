Le verdict dans l’affaire disciplinaire de Deshaun Watson devrait survenir lundi

Rob Maaddi, The Associated Press

Une décision dans l’affaire disciplinaire du quart-arrière Deshaun Watson des Browns de Cleveland devrait survenir lundi.

Deux personnes au courant de la situation ont révélé à l’Associated Press que la juge à la retraite Sue L. Robinson a informé la NFL et l’Association des joueurs qu’elle est prête à rendre sa décision sur l’audience disciplinaire de Watson qui s’est terminée il y a un mois. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat, car les discussions sont privées.

Watson a été accusé d’inconduite sexuelle par 24 massothérapeutes et a réglé 20 des poursuites civiles. Quatre poursuites sont encore en cours et l’avocat représentant les femmes restantes dit espérer apporter les causes en cour lors du printemps.

Deux grands jurys distincts du Texas ont refusé d’inculper Watson pour des plaintes pénales découlant des allégations.

Watson, qui a joué pendant quatre saisons avec les Texans de Houston avant d’être échangé à l’équipe de Cleveland en mars, s’est entraîné avec les Browns tandis que Robinson a passé des semaines à essayer de déterminer si le quart-arrière avait violé la politique de conduite personnelle de la NFL et s’il fallait imposer une discipline.

La ligue a plaidé pour une suspension indéfinie d’au moins un an lors d’une audience de trois jours dans le Delaware le mois dernier. L’Association des joueurs de la NFL a fait pression pour qu’il n’y ait pas de sanction, bien qu’une personne familière avec la défense de Watson ait déclaré à l’AP en juin qu’une suspension était attendue et que l’objectif était de permettre à Watson de jouer cette saison.