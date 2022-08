Le vaccin, un facteur à l’approche de la date limite des échanges, au baseball majeur

David Brandt, The Associated Press

PHÉNIX — La période actuelle en est toujours une stressante pour les directeurs généraux du baseball majeur.

Ils évaluent le talent et soupèsent les implications financières à l’approche de la date limite des échanges, qui est mardi.

Il y aussi un autre facteur: le statut vaccinal en lien à la COVID-19.

«Vous n’aviez pas à y penser auparavant, a déclaré le directeur général des Pirates, Ben Cherington.

«Chaque équipe veut que tous ses joueurs soient aptes à jouer où que ce soit, mais la donne a changé et il y a des choix personnels.»

Le directeur général des Diamondbacks, Mike Hazen, a dit que le statut vaccinal des joueurs affectait «dans une certaine mesure» les discussions en vue d’échanges.

Par contre, il ne pense pas que ce soit un aspect majeur dans la plupart des cas – notamment pour les clubs n’ayant pas à aller au Canada dans un avenir rapproché.

Les ressortissants étrangers n’étant pas vaccinés ne peuvent pas entrer au Canada, sauf pour des exceptions limitées qui nécessitent un isolement de 14 jours.

Les équipes voyageant à Toronto pour le reste de la saison régulière doivent déterminer si elles veulent ajouter un joueur qui pourrait rater une série cruciale.

Les Yankees, les Guardians, les Rays, les Orioles, les Red Sox, les Angels et les Cubs joueront à Toronto après la date limite.

Du lot, seuls les Angels et les Cubs ne se trouvent pas dans la course aux séries.

Plusieurs équipes ont rendu visite aux Blue Jays sans quelques-uns de leurs meilleurs joueurs. Les Royals de Kansas City ont été l’exemple le plus extrême, laissant de côté 10 joueurs.

Plusieurs de ces joueurs, dont Andrew Benintendi et Whit Merrifield, pourraient être convoités dans une transaction.

Dans le cas de Benintendi, c’est déjà fait: il est passé aux Yankees la semaine dernière.

Merrifield a dit qu’il pourrait être prêt à se faire vacciner, si ça voulait dire qu’il pourrait jouer à Toronto.

Les Blue Jays ont une très belle fiche donc, théoriquement, la route vers la Série mondiale pourrait passer par le Canada.

Benintendi a dit qu’il pourrait envisager de se faire vacciner.

«Je suis ouvert d’esprit à ce sujet-là, a dit Benintendi. Pour l’instant, je me concentre sur le fait d’arriver ici, de me sentir à l’aise, d’apprendre à connaître les gars et de gagner des matchs de baseball.»

Le gérant Aaron Boone n’a pas abordé la question avec Benintendi, ces derniers jours.

«Nous allons traverser ce pont-là au moment indiqué, si nécessaire», a résumé Boone.