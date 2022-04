Le trio de Jason Robertson mène encore les Stars à la victoire

The Associated Press

CHICAGO — Jason Robertson a marqué son 33e et 34e but de la saison en l’espace de trois minutes et les Stars de Dallas ont renforcé leur emprise sur l’une des deux places d’équipes repêchées dans l’Association Ouest avec un gain de 6-4 aux dépens des Blackhawks de Chicago, dimanche soir.

Les compagnons de trio de Robertson ont également brillé. Roope Hintz a obtenu un but et deux aides et Joe Pavelski a récolté un but et une aide. Les trois joueurs ont marqué 92 des 210 buts (44%) des Stars cette saison.

Tyler Seguin et Jamie Benn ont également obtenu un but et une mention d’aide.

Ryan Suter et Miro Heiskanen ont récolté deux mentions d’assistance dans la victoire. Jake Oettinger, qui effectuait un deuxième départ en autant de soirs, a stoppé 36 tirs.

Philipp Kurashev, Jonathan Toews, Kirby Dach et Boris Katchouk ont marqué pour les Blackhawks, qui ont perdu un septième match de suite (0-5-2). Patrick Kane a eu deux aides.

Kevin Lankinen a accordé cinq buts sur 20 tirs en deux périodes de travail. Il a été remplacé par Collin Delia au troisième engagement, qui a réalisé neuf arrêts.