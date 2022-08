Le Toronto FC confirme le retour du Canadien Richie Laryea

TORONTO — Le Toronto FC a confirmé le retour de l’arrière et ailier canadien Richie Laryea à la faveur d’un prêt du club Nottingham Forrest.

Pour obtenir Laryea, la formation torontoise a conclu des ententes parallèles impliquant au moins 350 000 $ US en argent d’allocation générale avec le FC Dallas et le FC Cincinnati pour augmenter l’ordre d’allocation, que la MLS utilise comme mécanisme pour les anciens joueurs de la MLS revenant dans la ligue après avoir quitté à la suite d’un transfert de 500 000 $ US ou plus.

Toronto a versé 225 000 $ US en argent d’allocation générale (175 000 $ en 2022 et 50 000 $ en 2023) à Dallas pour la deuxième place dans l’ordre d’allocation. Le TFC a ensuite envoyé 125 000 $ US en argent d’allocation générale (50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023) plus la deuxième place au classement général à Cincinnati pour passer à la première place dans l’ordre d’allocation, pavant la voie au retour de Laryea.

Cincinnati recevra une allocation générale supplémentaire si certaines conditions sont respectées.

«C’est formidable de ramener Richie au club, a révélé Bob Bradley, l’entraîneur et directeur sportif du TFC, dans un communiqué. Comme tout le monde le sait maintenant, Richie s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières extérieurs de la ligue. C’est un joueur dynamique, un dribbleur fantastique et un vrai compétiteur. Le retour de Richie dans sa ville natale avec le TFC avant le voyage du Canada à la Coupe du monde est excitant.»

Le torontois de 27 ans a passé trois saisons sous les couleurs du TFC avant d’être vendu à Nottingham Forest en janvier. Mais il a vu son temps d’utilisation limité en deuxième division anglaise, incapable de percer une formation qui a connu des succès sous la direction de l’entraîneur Steve Cooper, ce qui lui a permis de remonter en Premier League.