Le Suédois Marcus Ericsson remporte les 500 milles d’Indianapolis

Jenna Fryer, The Associated Press

INDIANAPOLIS — Le Suédois Marcus Ericsson devait quitter la Formule 1 pour devenir une vedette mondiale et il a atteint son objectif dimanche, lorsqu’il a remporté les 500 milles d’Indianapolis.

Ericsson a pris les commandes en fin de course et tout était sous contrôle pour l’équipe Chip Ganassi Racing jusqu’à ce que son coéquipier Jimmie Johnson eut été impliqué dans un accident avec quatre tours à faire. Cet incident a forcé la sortie d’un rare drapeau rouge à l’Indianapolis Motor Speedway.

L’IndyCar fait partie des formes les plus pures du sport automobile et elle lance rarement des avertissements artificiels ou des arrêts qui pourraient changer le résultat d’une course. Mais la foule de plus de 300 000 personnes a rugi lorsque les voitures ont reçu l’ordre de prendre la direction des puits.

Cette interruption a donné à Pato O’Ward et au reste des aspirants environ 12 minutes dans les puits pour penser à une stratégie afin de rattraper Ericsson et l’emporter.

La course a été reprise alors qu’il restait deux tours et Ericsson a facilement devancé O’Ward. Le Mexicain a eu une dernière occasion de prendre la tête, mais le Suédois a fermé la porte.

Un accident à l’arrière du peloton a provoqué un drapeau jaune et Ericsson a pu franchir la ligne d’arrivée pour obtenir la victoire.

Il s’agit d’une cinquième victoire pour le propriétaire Chip Ganassi aux 500 milles d’Indianapolis. Ericsson est le deuxième Suédois de l’histoire à gagner la course en 106 représentations, joignant Kenny Brack en 1999.

Il a versé sa bouteille de lait partout sur son visage, puis il a tendu l’objet à Ganassi pour que le patron puisse prendre sa propre gorgée. Ganassi n’avait pas remporté les 500 milles d’Indianapolis en 10 ans et il a envoyé cinq prétendants légitimes pour mettre fin à cette disette.

O’Ward, qui a signé une prolongation avec l’écurie Arrow McLaren SP, vendredi, a terminé au deuxième rang. Le Mexicain essayait de donner à son pays une autre célébration lors du plus grand jour du sport automobile; son compatriote Sergio Perez a commencé la journée en triomphant au Grand Prix de Monaco.

Tony Kanaan est grimpé sur la troisième marche du podium à bord d’une voiture de Ganassi. Le Suédois Felix Rosenqvist a pris la quatrième position.

Helio Castroneves, le gagnant de la course l’an dernier, a terminé septième. Le champion en titre de l’IndyCar, Alex Palou, s’est contenté du 10e échelon.

Le Canadien Devlin DeFrancesco a conclu l’épreuve en 20e place alors que son compatriote Dalton Kellett a franchi la ligne d’arrivée au 27e rang.