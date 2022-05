Le simple d’Espinal offre la victoire aux Blue Jays aux dépens des Astros

TORONTO — C’est peut-être seulement le deuxième mois de la saison, mais Kevin Gausman sentait qu’il devait effectuer une performance digne des séries éliminatoires pour gagner dimanche.

Gausman a retiré 10 frappeurs sur des prises, a accordé deux points en sept manches et a permis aux Blue Jays de Toronto de l’emporter 3-2 aux dépens des Astros de Houston. La victoire a porté la fiche de la formation de la Ville Reine à 4-2 contre les champions en titre de l’Américaine.

«On aurait presque dit un match de séries éliminatoires», a noté Gausman avant de mentionner que la formation des Astros est sensiblement la même que celle qui a atteint la Série mondiale l’an dernier.

«La dose d’adrénaline qu’on avait à chaque lancer nous permettait d’être bons.»

Gausman a été bien plus que bon cette année.

La victoire de dimanche a permis à Gausman de devenir le seul lanceur depuis Cy Young (1906) à entamer une saison avec cinq départs consécutifs avec un minimum de 20 manches sans accorder de but sur balles ou de circuit. Aucun autre lanceur n’a réalisé le tour de force depuis le début de l’ère de la Série mondiale en 1903.

«Ce n’est pas comme si je me force à ne pas donner de but sur balles. Je lance seulement de bons lancers, a analysé Gausman (2-1). Évidemment c’est assez plaisant. Mais j’ai un autre départ dans cinq jours!»

Cette partie n’est pas la dernière de la saison. Nous ne sommes pas encore la seule équipe en lice. Donc, on passe au prochain match.»

Santiago Espinal a produit un point grâce à un simple en septième manche qui a procuré la victoire aux Blue Jays.

Le circuit de deux points de Bo Bichette était le premier coup sûr de la rencontre pour les Blue Jays (15-8).

Les performances offensives inspirées d’Espinal et de Bichette ont été rendues possibles compte tenu de l’excellent départ de Gausman.

Gausman a ensuite cédé sa place à Tim Mayza. Jordan Romano a lancé en neuvième manche et a obtenu son 11e sauvetage de la saison, soit un sommet dans le Baseball majeur.

Framber Valdez (1-2) a alloué trois points en seulement deux coups sûrs et deux buts sur balles pour les Astros en six manches et un tiers de travail.

Phil Maton et Héctor Neris ont été parfaits en relève.

Niko Goodrum et Aledmys Diaz ont produit les points pour les Astros (11-11) avec, respectivement, un double et un simple.

À égalité 2-2 en début de septième manche, Espinal est arrivé au bâton avec des coureurs sur le premier et le deuxième but.

Espinal a frappé son simple loin dans le champ gauche qui a permis à Matt Chapman de contourner le troisième but avant d’effectuer la glissade pour atteindre le marbre.

La foule de 31,802 spectateurs était déjà en liesse quand Romano a retiré Goodrum sur des prises pour mettre fin à la rencontre.

Ross Stripling (0-0) obtiendra le départ pour les Blue Jays lundi lorsqu’ils feront face aux Yankees de New York. Jordan Montgomery (0-1) sera au monticule pour les Yankees qui devance les Blue Jays au sommet de la section Est de l’Américaine.