Le secondeur des Chiefs Willie Gay est suspendu pour quatre matchs

Dave Skretta, The Associated Press

KANSAS CITY, Mo. — Le secondeur des Chiefs de Kansas City Willie Gay a été suspendu pour quatre matchs parce qu’il a enfreint la politique de conduite personnelle de la NFL.

Gay a été arrêté en janvier à Overland Park, en banlieue de Kansas City, et il a été accusé de délit criminel de propriété pour des dommages de moins de 1000 $US. Son représentant, Maxx Lepselter, a déclaré à l’époque que Gay avait cassé un aspirateur qui appartenait à la mère de son fils lors d’une dispute au cours de laquelle personne n’avait été blessé.

Gay a accepté un programme de déjudiciarisation en juin pour résoudre l’affaire pénale.

Il n’y a pas eu d’appel de la sanction, Gay manquera donc le match de dimanche, contre les Colts à Indianapolis, ainsi que les matchs face aux Buccaneers de Tampa Bay, aux Raiders de Las Vegas et aux Bills de Buffalo.

Les règles de la NFL lui interdisent d’interagir avec l’équipe pendant les deux premières semaines de sa suspension.

Les Chiefs, qui se sont séparés du vétéran Anthony Hitchens après la dernière saison, comptent beaucoup sur Gay pour aider à solidifier le poste de secondeur, aux côtés du joueur de deuxième année Nick Bolton.

Gay a été utilisé comme partant lors de deux premiers matchs de la saison des Chiefs, contre les Cardinals de l’Arizona et les Chargers de Los Angeles, et il est à égalité au deuxième rang de l’équipe au chapitre des plaqués, des plaqués pour perte et des passes rabattues.

Le choix de troisième ronde Leo Chenal devrait remplacer Gay dans la formation. Les Chiefs comptent aussi sur Elijah Lee, Darius Harris et Jack Cochrane comme joueurs à cette position.