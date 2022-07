Le Rouge et Noir perd les services du quart Jeremiah Masoli et sont défaits 28-13

REGINA — Les Roughriders de la Saskatchewan ont été en contrôle d’un bout à l’autre de la rencontre et ont pris la mesure du Rouge et Noir d’Ottawa 28-13, vendredi.

Dans la défaite, le Rouge et Noir a perdu les services de son quart partant, Jeremiah Masoli en raison d’un plaquage vicieux de Garett Marino en fin de quatrième quart. Le quart américain a eu besoin du soutien de ses coéquipiers pour quitter le terrain.

Malgré un dossier de 0-4, le Rouge et Noir n’est toutefois pas la seule équipe de l’Association de l’Est à connaître des déboires. Les formations de l’Est ont un dossier de 1-12 contre leurs homologues de l’Ouest.

Néanmoins, la troupe de Paul LaPolice a seulement deux points de retard sur les Argonauts de Toronto et le premier rang de l’Association de l’Est.

Les Riders (4-1) ont signé un deuxième gain de suite après leur série aller-retour contre les Alouettes de Montréal. Après un revers de 37-13 à Montréal, les Riders se sont imposés 41-20 au Mosaic Stadium le semaine dernière.

Le quart des Riders, Cody Fajardo, a connu une soirée de 231 verges par la voie des airs puisque 17 de ses 22 passes ont trouvé preneur.

Masoli a vu 19 de ses 27 passes être captées pour des gains de 210 verges. En relève, Caleb Evans a réussi deux de ses six passes pour un gain de 58 verges.

Brett Lauther a réussi trois placements dans la victoire. Son vis-à-vis, Lewis Ward, a été crédité de deux placements.

Lors du premier quart, les deux équipes ont inscrit un placement chacune. Les Riders ont pris les rênes de la rencontre au deuxième quart.

Après un placement de Lauther, D’haquille Williams a capté une passe de 19 verges dans la zone des buts pour porter l’avance à 13-3 pour les Riders.

Avec trois minutes à faire avant la mi-temps, le Rouge et Noir a rétréci l’avance des locaux à 13-6. Ils ont cependant été victimes d’un jeu spectaculaire quelques instants plus tard.

Frankie Hickson a réalisé une course de 63 verges et a obtenu le majeur. C’était le premier touché de Hickson dans le circuit Ambrosie.

Les Riders ont conclu le quart avec un autre placement et ont retraité aux vestiaires avec une avance de 22-6.

Le Rouge et Noir a donné le ton au troisième quart et inscrivant rapidement un majeur. Nathaniel Behar a accepté la remise de Masoli sur 22 verges et l’avance n’était plus que de neuf points.

Toutefois cette poussée offensive a été annulée, puisque les Riders ont marqué un touché lors de la possession suivante. Kian Schaffer-Baker a creusé l’écart à 28-13. Les locaux ont toutefois été incapables de profiter de la transformation de deux points.

Les esprits se sont échauffés en fin de rencontre en raison d’un vilain contact entre le joueur de ligne Marino et Masoli. Marino a plongé au pied de Masoli et le quart s’est laissé choir.