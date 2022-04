Le Rocket s’offre une convaincante victoire de 6-2 pour son retour à Laval

LAVAL, Qc — Le Rocket de Laval a rebondi de belle façon après un voyage difficile dans l’ouest. À son retour à la Place Bell, la troupe de Jean-François Houle s’est offert une victoire convaincante de 6-2 sur les Americans de Rochester.

Rafaël Harvey-Pinard a récolté quatre points (un but et trois aides), Joël Teasdale a marqué deux buts et Jean-Sébastien Dea a fourni un but et deux aides dans la victoire du Rocket (32-23-3-2) qui a mis fin à une courte série de deux revers. Cédric Paquette et Jean-Christophe Beaudin, dans un filet désert, ont aussi touché la cible.

Devant le filet, Cayden Primeau a repoussé 29 lancers.

Du côté des Americans (32-26-5-3) Sean Malone et Michael Mersch ont trouvé le fond du filet. Le gardien a subi la défaite malgré ses 30 arrêts.

Après avoir perdu leurs trois premiers affrontements contre les Americans cette saison, le Rocket a remporté les trois plus récents duels.

Sean Malone a ouvert la marque pour les Americans en milieu de première période sur un but un peu étrange.

Sur la séquence, Primeau a été frappé à la tête par Malone qui fonçait au filet et ce dernier a même arraché la mitaine du gardien avec son bâton pendant que la rondelle glissait au fond du filet.

Les visiteurs ont dominé le premier vingt avec 15 tirs contre sept, mais le Rocket a trouvé le moyen de créer l’égalité. Paquette a complété un superbe échange à trois initié par Harvey-Pinard et Jean-Sébastien Dea en avantage numérique à 18:48.

Paquette compte six buts et sept points en sept parties depuis qu’il a été cédé au Rocket par le Canadien de Montréal.

Au retour du vestiaire, le Rocket a poursuivi sur son élan en prenant les devants pour la première fois du match à 4:38 grâce au but de Teasdale. Sa passe depuis l’arrière du filet a dévié sur un défenseur et la rondelle s’est retrouvée dans le but.

Comme ils l’ont fait en deuxième, les joueurs du Rocket sont sortis en force au troisième tiers. Profitant d’une punition des Americans en fin de période, Harvey-Pinard a donné une avance de deux buts aux locaux dès la 26e seconde avec un tir des poignets depuis l’enclave.

Teasdale en a rajouté avec son deuxième à 9:11 pour faire 4-1 avant de voir les Americans réduire l’écart par l’entremise de Mersch. Le Rocket a cependant repris son avance de trois buts 39 secondes plus tard quand Dea a enfilé son 20e de la saison en avantage numérique.

Beaudin a complété le pointage dans un filet désert en toute fin de match.