Le Rocket poursuit sur sa bonne séquence avec un gain de 4-2 contre les Monsters

CLEVELAND — Jesse Ylönen et Nate Schnarr ont touché la cible en l’espace de 55 secondes en troisième période et le Rocket de Laval a pris la mesure des Monsters de Cleveland 4-2, samedi, dans un duel de la Ligue américaine de hockey.

Le Rocket est en plein coeur d’une bonne séquence, ayant récolté un point à ses sept dernières sorties (6-0-1). Depuis le 18 mars, le Rocket affiche un dossier de 11-2-3, ce qui lui a permis de prendre le contrôle du deuxième rang de la section Nord.

Après un premier vingt où les gardiens ont peu été testé, Alex Belzile a donné les devants au Rocket en début de période médiane. Son tir sur réception du centre de l’enclave a été préparé par Gabriel Bourque et Tory Dello.

Tyler Angle a répliqué près d’une minute plus tard pour les Monsters.

En avantage numérique, Ylönen a donné l’avance aux siens avec un tir sur réception précis dans le haut du filet. Xavier Ouellet et Jean-Sébastien Dea ont été complice.

Quelques instants plus tard, Joël Teasdale a foncé droit au filet se faisant bousculer au passage. Schnarr a profité du rebond créé par son coéquipier pour enfiler l’aiguille. Terrance Amorosa a aussi obtenu une mention d’aide sur la séquence.

Gabriel Bourque a confirmé la victoire des siens avec un but dans un filet désert avec 1 minute 59 secondes à faire.

Angle a ensuite marqué son deuxième de la rencontre, dans une cause perdue.

Kevin Poulin, qui obtenait un quatrième départ consécutif, a bloqué 30 tirs.

Cam Johnson a réalisé 26 arrêts dans la défaite.

Cédric Paquette a effectué un retour au jeu pour la formation lavaloise. C’est Brandon Gignac, malade, qui a perdu son poste dans l’effectif. Son retour a toutefois été de courte durée puisqu’il s’est fait éjecter de la rencontre en fin de première période après une escarmouche.

Les Monsters, déjà éliminés du portrait des éliminatoires, affrontaient la formation lavaloise pour une deuxième fois de suite. Le Rocket les avait étrillés 6-0, jeudi.

Le Rocket reprendra le collier lundi à Belleville pour y affronter les Senators et complétera du même coup une série de cinq matchs à l’étranger. La troupe de Jean-François Houle n’a plus que six rencontres à disputer en saison avant les séries éliminatoires, dont trois contre les Marlies de Toronto.